GF, nuova frecciatina di Tina Cipollari ad Ambra dopo il bacio con Kikò

Il bacio fra Kikò e Ambra Lombardo è stato uno dei momenti più emozionanti dell’ultima puntata del Grande Fratello, a commentare la love story nata davanti alle telecamere anche Tina Cipollari, ex moglie dell’hairstilist.

La vamp di Uomini e Donne in un primo momento sembrava a favore di Ambra e aveva dato il suo benestare alla coppia, nelle ultime ore però qualcosa sembra essere cambiato. Tutto è iniziato dopo la diretta di lunedì scorso quando la Lombardo, entrata nella casa di Cinecittà dopo l’eliminazione, si è dichiarata a Kikò, baciandolo.

Nelle settimane precedenti Chicco Nalli aveva espresso un certo interesse nei confronti di Ambra, che però aveva ribadito più volte di essere fidanzata. Poi la svolta, dopo l’uscita dal reality, arrivata, secondo molti, un po’ troppo repentinamente. La pensa così anche Francesco, il figlio di Tina e Kikò, che su Instagram ha definito la professoressa del GF una “stratega”, notando come il bacio sia arrivato solo dopo che era stata eliminata dal gioco.

Ambra non ha risposto alle insinuazioni, ma a rincarare la dose ci ha pensato Tina Cipollari. La vamp di Uomini e Donne sembra essere d’accordo con il secondogenito, tanto che, poco dopo le sue esternazioni, ha pubblicato su Instagram alcune frasi. La prima recita: “Disse la volpe al tasso, tu sei furbo, ma io ti passo”, mentre in un’altra leggiamo: “Tempo al tempo… chi semina spine deve ricordarsi di non camminare scalzo…”.

Nelle ultime ore la Cipollari è tornata a stuzzicare Ambra, pubblicando un post sul suo profilo Instagram: “Preferisco essere me stessa in partenza piuttosto che fingere di essere chi non sono per piacere agli altri” ha scritto la vamp.

Nel frattempo nella casa del GF, Kikò si interroga sulla reazione dei figli al bacio scambiato in diretta e fantastica riguardo il futuro con Ambra. E c’è già chi ipotizza un confronto fra Tina e la Lombardo organizzato da Barbara D’Urso nel corso della prossima puntata del Grande Fratello.