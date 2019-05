GF, De André: il (presunto) tradimento e il confronto con Interrante

editato in: da

Un boccone amaro quello che ha dovuto buttare giù Francesca De André. Dopo lo scontro con il padre, le lacrime in memoria del nonno Fabrizio e le diatribe con Guendalina Canessa, ha dovuto affrontare l’ipotesi di essere stata tradita da Giorgio Tambellini, imprenditore e attuale fidanzato della gieffina.

Barbara D’Urso ha infatti mostrato alla De André le foto del settimanale Oggi che ritraggono il fidanzato entrare e uscire dalla casa in cui convivono, con una ragazza bionda. Si tratta di Rosi Zamboni, modella e influencer. Sono state poi mostrati video della puntata di Domenica Live, con testimonianze che affermano che i due ipotetici amanti siano stati in discoteca insieme.

La reazione della gieffina, che si è distinta da subito per il carattere frizzante, è stata molto accesa e, spiazzata, ha chiesto di avere maggiori notizie, ma soprattutto un commento da parte del fidanzato. Ad aver irritato particolarmente Francesca è stato il fatto che i due si siano incontrati proprio in casa sua.

Insomma, la coppia non sembra avere davanti un futuro roseo. D’altronde i baci che Francesca si era scambiata prima con la coinquilina Erica e le effusioni con Gennaro poi, avevano già fatto pensare a dei problemi fra i due. Proprio la vicinanza e l’intesa della De André con quest’ultimo ha tenuto banco e ha fatto ingelosire la coinquilina Mila. Nonostante Gennaro si sia detto molto attratto, i due hanno però negato qualsiasi possibilità di una relazione romantica.

Una serata particolarmente dura per la De Andrè, appesantita ulteriormente dall’ingresso di Daniele Interrante, suo ex fidanzato, ex marito di Guendalina Canessa e oggetto di scontri fra le due. Le due donne, parlando, hanno poi trovato un punto d’incontro e hanno capito che, forse, il problema tra le due era provocato proprio dall’ex tronista.

Interrante ha voluto chiarire alcuni dettagli relativi alla relazione passata con Francesca e al rapporto con Guendalina. Quest’ultima, infatti, aveva accusato la De André di essere la causa della fine del suo matrimonio per poi capire che forse le cose non stavano proprio così.

Interrante ci ha tenuto a precisare di aver cercato sempre la pace per il bene della bambina avuta con la Canessa, di non aver mai detto bugie e si è detto molto rammaricato delle parole espresse dalla De André su di lui nella casa. I tre hanno trovato un equilibrio facendo un mea culpa generale e salutandosi con affetto.