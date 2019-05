GF, Francesca De André esagera: insulti contro Mila. Interviene la Vignali

editato in: da

Francesca De André esagera e al Grande Fratello insulta pesantemente Mila Suarez, tanto che per fermarla interviene Valentina Vignali. L’atmosfera nella casa di Cinecittà si è fatta decisamente pesante soprattutto a causa della rivalità fra la nipote del grande Faber e l’ex di Alex Belli.

Da quando Francesca è entrata nel reality, attirando l’attenzione di Gennaro, ci sono stati scontri piuttosto accesi con Mila e il gruppo si è coalizzato contro la modella marocchina. L’ultima lite però è stata decisamente sopra le righe, con insulti pesantissimi da parte della De André che di certo faranno discutere.

“Ma sta zitta, brutta cretina! Vaff***o scema – ha tuonato Francesca, scagliandosi contro la rivale -. Povera cretina. Tu ti infili nel letto degli uomini dal secondo giorno, ti hanno visto le telecamere”. Mila ha risposto: “Ti piacerebbe, ti piacerebbe, almeno io non mi sono infilata nel letto di Gennaro”.

Le parole della modella hanno fatto infuriare ancora di più la De André. “Non credo proprio altrimenti lo farei – ha detto -. Ti rode che a me non mi buttano via gli uomini, non mi buttano via, mi cercano che è diverso. Ti rode il c**o. Rosica! Vai a fare un po’ di esercizi che c’hai la cellulite”.

“Come te che hai il c**o basso, ti piacerebbe essere come me” ha replicato Mila e a quel punto Francesca ha perso definitivamente le staffe: “Ah scimmia! Vaff***o, hai rotto il ca**o, hai rotto i cogl***i. Sei una pazza di me**a. Io non sono come te che vai a leccare il c**o della gente. Qui dentro non ti caga nessuno, non ti sopporta nessuno. Puoi anche restare al GF, ma nessuno ti sopporta con quei denti finti”.

Valentina Vignali è intervenuta per placare la lite, cercando di fermare Francesca, che si stava scagliando contro Mila. “Fermati, basta, passi dalla parte del torto così – le ha detto -. Stai dicendo cose gravi”. Per tutta risposta la De André ha replicato: “Deve andare a fan***o”.

Poco dopo Valentina si è rivolta agli altri concorrenti: “Ragazzi statele dietro, Fra’ non è lucida, ha detto ‘ti do uno schiaffo che ti faccio saltare la faccia’, ‘la dai la prima notte agli uomini’. Ha avuto una settimana pesante con il fatto del tradimento. Martina tienila calma e fermala. Ha una rabbia che non è normale”.