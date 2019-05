GF, Francesca De André nella bufera: lo sponsor si dissocia e lei si fa male

editato in: da

Francesca De André finisce di nuovo nella bufera e, mentre lo sponsor si dissocia dal suo comportamento, lei ha un piccolo incidente che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza nel reality.

La 29enne è senza dubbio uno fra i personaggi più discussi del Grande Fratello. La nipote del grande Faber, entrata due settimane dopo l’inizio del programma, si è integrata al meglio nel gruppo, diventando in breve tempo la protagonista di discussioni, liti e polemiche.

Prima il presunto tradimento del fidanzato, poi il confronto con Guendalina Canessa, infine l’ingresso nella casa di Daniele Interrante. L’ultimo scandalo che ha coinvolto la De André però è decisamente particolare. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa la giovane si è resa protagonista di una sfuriata nei confronti di Mila Suarez, insultando pesantemente la modella marocchina, tanto da chiamarla “scimmia”, gridando “mi fai schifo!”.

L’atteggiamento di Francesca ha scatenato la reazione di Valentina Vignali, che è intervenuta per sedare la lite, ma anche quella di moltissimi telespettatori. In tanti sono convinti che la giovane De André sia stata maleducata e aggressiva, compreso uno sponsor, che ha deciso di dissociarsi da lei.

Si tratta del marchio Alviero Rodriguez, sfoggiato spesso dalla 29enne, che su Facebook ha pubblicato un post in cui prende le distanze dalle sue parole: “A seguito di segnalazioni ci teniamo a precisare che tutto il team di Alviero Rodriguez si dissocia dai comportamenti della Signora Francesca De Andrè – si legge -. Siamo stati felici di ringraziarla, pubblicando un video che la ritrae con un nostro completo come facciamo con le persone che scelgono di acquistare articoli del nostro brand. Da sempre utilizziamo la comunicazione come strumento principale per combattere razzismi ed ogni tipo di diversità. Crediamo fortemente nei giudizi costruttivi e non negli insulti gratuiti”.

Nel frattempo Francesca si è fatta male ad un piede. Un piccolo incidente che però potrebbe mettere a rischio la sua permanenza nella casa di Cinecittà. E in molti sono pronti a scommettere che, dopo la bufera mediatica di questi giorni, la modella sia pronta ad abbandonare il reality.