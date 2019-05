GF, il figlio di Kikò attacca Ambra su Instagram e Tina commenta

editato in: da

Mentre Chicco Nalli nella casa del Grande Fratello continua a pensare al bacio scambiato con Ambra, i suoi figli e Tina Cipollari commentano la nuova love story. Nel corso dell’ultima puntata del GF, i telespettatori sono rimasti a bocca aperta di fronte al bacio mozzafiato fra Kikò e la Lombardo.

Nelle settimane precedenti l’hairstylist e la professoressa erano apparsi sempre più vicini e Chicco aveva più volte mostrato un forte interesse nei confronti della coinquilina. Ambra però non gli aveva dato molte speranze, affermando di essere già fidanzata. Dopo la sua eliminazione dal reality però le cose sono cambiata e la ragazza è rientrata nella casa di Cinecittà svelando a Kikò di essere tornata single e di provare qualcosa per lui.

“Io ti ho pensato sempre – gli ha detto durante un emozionante incontro -, noi siamo stati vicini anche se non ci siamo mai toccati e noi siamo stati uniti senza unirci mai. Io ti ho tenuto lontano perché tu eri vicino. Tienimi il posto come facevi sempre, e non solo a tavola!”. Le sue parole sono state concluse da un bacio appassionato in diretta, che ha sorpreso anche Barbara D’Urso.

A benedire la love story anche Tina Cipollari, che in queste ore però sembra aver cambiato idea. La vamp di Uomini e Donne infatti ha pubblicato alcuni commenti sulle Stories di Instagram, successivi ad un intervento del figlio Francesco. Il secondogenito, nato dalle nozze con Kikò, ha infatti attaccato Ambra Lombardo, definendola una “stratega” e mettendo in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti nei confronti dell’hairstylist.

“Di Ambra penso che sia una grande stratega – ha spiegato il ragazzo ai follower -, lei ha baciato mio padre perché era uscita dopo due settimane e quindi nessuno parlava più di lei, e lei lo ha fatto solo per farsi pubblicità. Non mi sbaglio – ha aggiunto -, perché invece di farlo dopo che è uscita, non poteva farlo prima?”.

Poco dopo la stessa Tina ha postato un commento che sembra diretto proprio ad Ambra. “Disse la volpe al tasso: tu sei furbo, ma io ti passo” ha scritto l’opinionista. Nel frattempo nella casa de GF, Kikò è apparso molto felice per il bacio alla Lombardo, ma anche preoccupato per i figli: “Mi ha dato una grande gioia – ha detto parlando di Ambra -. La voglio vivere se lei lo permette, con tutta la serenità del mondo. Per me è cominciata dal primo giorno che è entrata. Quando l’ho vista ho avuto una sensazione che nemmeno puoi descrivere. Saprò farla accettare ai miei figli”.