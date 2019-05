GF, il fidanzato di Francesca De André replica all’accusa di tradimento

editato in: da

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Francesca De André non ha solamente fatto i conti con Daniele Interrante, suo ex compagno, ma ha anche scoperto il presunto tradimento del fidanzato.

La figlia di Cristiano De André e Giorgio Tambellini stanno insieme da diverso tempo e convivono a Milano, proprio sotto casa sua il fidanzato è stato paparazzato in compagnia di una nota modella bionda. Ad annunciarlo, qualche giorno fa, era stata proprio la D’Urso, che nel corso di una puntata di Pomeriggio Cinque aveva mostrato le foto incriminate, apparse sul settimanale Oggi.

“C’è una notizia choc – aveva svelato ai telespettatori -. Perché Giorgio, il fidanzato di Francesca De Andrè, è stato appena paparazzato con un’altra. Lui era con una mentre usciva dalla casa di Francesca. Notizia super, super choc. Nelle foto c’è lui con questa bionda procace, chissà. Magari lui ha portato questa ragazza a casa di Francesca per farle vedere una collezione di farfalle”.

Lunedì sera, finalmente, anche Francesca De André è riuscita a vedere gli scatti in cui Giorgio è insieme a Rosi Zamboni. La ragazza non l’ha presa bene e davanti alle telecamere si è infuriata: “Che schifo! A casa mia! – ha detto – Ma queste donne senza un briciolo di dignità. Che pessimo gusto“.

La D’Urso ha tentato di minimizzare: “Magari è davvero solo un’amica…” le ha detto, ma con scarsi risultati. “Ma quale amica! A casa mia! – ha sbottato Francesca -. Che vadano in un bar a chiacchierare, non a casa mia! Ma che schifo, mi viene da vomitare!“.

La replica di Giorgio Tambellini non si è fatta attendere. Il fidanzato della De André infatti ha parlato con Fabrizia, la sorella di Francesca, giustificando il suo comportamento e affermando che le foto sarebbero state tagliate, perché lui e Rosi non erano da soli durante quell’uscita.

“Ho sentito Giorgio, che era a Londra per lavoro, e mi ha confermato ciò che pensavo – ha detto Fabrizia De André -. Mi ha detto che il giorno delle foto lui era con altre persone non stava da solo con lei. Quindi sono scatti rubati in modo sbagliato. […] Questa donna è un’amica di amici in comune che hanno loro. Ma fino a che non c’è una prova di un tradimento…”