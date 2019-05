GF, De André tradita: l’amante nega tutto. La D’Urso mostra nuove prove

editato in: da

La vita sentimentale di Francesca De Andrè continua a tenere alta l’attenzione. La scorsa settimana sono state mostrate alla gieffina le immagini che ritraggono il suo fidanzato Giorgio Tambellini in compagnia della bionda Roxi Zamboni e che hanno subito fatto pensare ad un tradimento. A Domenica Live, invece, è stata finalmente aperta la busta shock con altre foto compromettenti.

Mentre Francesca De Andrè è sempre più convinta di essere stata tradita e vive una crisi per il suo rapporto con Gennaro, Roxi Zamboni ha voluto dire la sua durante il programma di Barbara D’Urso. Sentendosi attaccata dalla De Andrè, che ha utilizzato parole poco carine nei confronti dell’influencer, ci ha tenuto a difendersi in prima persona.

Roxi ha affermato che la storia non è proprio come è stata raccontata in tv. La ragazza ha riferito di essersi recata sotto casa di Francesca De André e di aver incontrato Giorgio Tambellini esclusivamente per motivi di lavoro, e sempre in compagnia di altre persone. Signoretti e Karina Cascella, però, non hanno creduto a questa motivazione e l’hanno accusata di aver chiamato lei stessa i fotografi per poter avere un po’ di visibilità.

Le parole di Roxi Zamboni vengono messe in dubbio dalle nuove foto mostrate da Barbara D’Urso. Le immagini ritraggono il fidanzato della De André e l’ipotetica amante seduti ad un tavolino di un bar, mentre sorseggiano un caffè. Il tutto fa pensare che Roxi e Giorgio fossero soli e non in compagnia di altre persone.

L’influencer però non cede alle accuse degli altri ospiti e conferma di non avere una relazione con Giorgio Tambellini. Rivela poi la conversazione che avrebbe avuto con il ragazzo durante l’incontro immortalato. I due avrebbero parlato proprio di Francesca De André e dell’amore che il fidanzato prova per lei. Mamma di un bimbo di sei anni, ha detto, non si permetterebbe mai di frequentare un uomo impegnato.

Una Barbara D’Urso molto ironica con la sua ospite, ha provato a cercare altri indizi. La Zamboni, però, ha continuato a negare con forza: non è mai andata in discoteca con Tambellini e non ha il suo numero. Insomma, pur convincendo poche persone, Roxi ha affermato che tutte le congetture che sono state fatte sul suo conto sono false.

Come reagirà Francesca alle nuove dichiarazioni quando ne verrà a conoscenza? La ragazza, dopo aver messo in dubbio l’amore del fidanzato, è sempre più vicina al coinquilino Gennaro.