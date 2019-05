GF, De André in crisi e la Vignali reagisce alla querela dell’ex

editato in: da

La situazione sentimentale di Francesca De André si fa sempre più complicata. Da quando è venuta a conoscenza delle voci che circolano sul suo fidanzato Giorgio Tambellini e Rosi Zamboni, è sempre più vicina al coinquilino Gennaro.

Dopo aver visto le foto che ritraggono il fidanzato uscire da casa sua in compagnia della Zamboni, Francesca ha reagito con ira dimostrandosi molto delusa. Nonostante il tentativo di trovare una spiegazione a quello che ha visto, la ragazza appare sempre più convinta di essere stata tradita.

Il risultato è una crisi emotiva alla quale la De André sembra non riuscire a trovare una soluzione. Sebbene si senta molto vicina a Gennaro, infatti, non riesce a lasciarsi andare completamente per la situazione al di fuori della casa.

Solo Gennaro, però, sembra riuscire a calmarla. Seduti in giardino i due hanno avuto un confronto dolcissimo, in cui la De André, in lacrime, gli ha confessato i suoi sentimenti. Gennaro, dal canto suo, ha ammesso che per lui è veramente difficile starle vicino, ma che il suo unico desiderio è vederla felice. L’ha poi rassicurata, promettendo di esserci per lei.

“Non devi pensare a nessuno, devi pensare solo a te stessa in questo momento”

L’altalena emotiva per Francesca De André è, però, destinata a continuare. A Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha mostrato una busta che contiene altre foto che potrebbero dimostrare il tradimento di Giorgio Tambellini. La busta è stata definita ‘shock‘ dalla conduttrice e verrà aperta solamente nella prossima puntata di Domenica Live.

Giornate non facili anche per Valentina Vignali. Stefano Laudoni, ex della cestista, ha infatti deciso di procedere legalmente contro di lei. Il giocatore di basket non ha gradito alcune dichiarazioni rilasciate dalla Vignali e ha così deciso di querelarla.

L’umore malinconico mostrato di recente da Valentina, e anche qualche lacrima versata in giardino, fa pensare che sia venuta a conoscenza della decisione dell’ex fidanzato. Insomma, se così fosse, la cestista sembra non aver preso bene il secondo provvedimento nei suoi confronti. La prima diffida, su cui la Vignali aveva scherzato, era arrivata da Francesca Brambilla, accusata di essere l’amante di Stefano Laudoni quando lui era ancora fidanzato con Valentina.

Una cosa è certa, la prossima puntata del Grande Fratello sarà ricca di colpi di scena.