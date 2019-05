GF, Cristian Imparato ammette il ritocchino estetico

editato in: da

Cristian Imparato esce allo scoperto e nella casa del Grande Fratello 16 svela di essersi sottoposto ad alcuni ritocchini. L’ex bambino prodigio di Io Canto ha sempre affermato di non essere ricorso a punturine e rimedi estetici per modificare il proprio aspetto fisico che è molto cambiato dai tempi in cui trionfò nella trasmissione.

All’epoca Cristian era poco più di un’adolescente e oggi che è un uomo è molto diverso da allora, quasi irriconoscibile. In molti hanno associato questo cambiamento con punturine di botox e filler, ma Imparato ha sempre negato. Il cantante ha sempre risposto con grande veemenza alle accuse di essersi rifatto e per difendersi ha preso parte a diverse trasmissioni di Barbara D’Urso, dove si è scontrato con Karina Cascella.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nell’ultima puntata del GF è entrata nella casa di Cinecittà dando vita all’ennesimo confronto con Imparato. Poco dopo però, durante una chiacchierata con gli altri concorrenti del reality, Cristian si è lasciato andare ad una confessione.

“Ho fatto un riempimento di filler sul viso – ha svelato parlando con Mila Suarez e Daniele -, ma non perché ho avuto un difetto, ma perché ho avuto un dimagrimento eccessivo che mi ha sfilato troppo il viso. Cioè devi andare in televisione, devi fare spettacolo, eccetera eccetera un minimo di decenza, il viso cerco di tenerlo sistemato. Ragazzi io non mi guardavo allo specchio”.

Una confessione che ha scatenato l’ironia del web e che di certo sarà un tema di discussione nella prossima puntata del reality. Qualche tempo fa, di fronte alle insinuazioni riguardo l’uso della chirurgia estetica, Cristian si era infuriato su Instagram, pubblicando un lungo messaggio in cui si era sfogato contro gli haters.

“Non sono più un bambino, sono trascorsi ormai ben più di 8 anni dalla mia prima esibizione in tv – aveva scritto -. Nessuno e dico nessuno conosce la mia vita privata e la mia storia che porto sulle mie spalle e sulle spalle dei miei più cari con grande forza. Leggere certi articoli o certi commenti inopportuni mi fanno rabbrividire, molti ancora vivono negli anni 2000 dove chi si rifà viene visto male e giudicato, dove chi si mette un paio di lenti a contatto graduate colorate, è finto e sta per forza male! Ma voi?! Vi siete mai visti?! Non vi fate schifo da soli a scrivere queste cose?! Rifatevi il cervello”.