GF, Chicco Nalli e Ambra sempre più vicini

editato in: da

Cosa sta succedendo fra Chicco Nalli e Ambra Lombardo? Nella casa del Grande Fratello 16 sembra nata un’attrazione tra l’ex marito di Tina Cipollari e la giovane concorrente. I due infatti sono sempre più vicini, così tanto che sono in molti a puntare sulla nascita di una storia d’amore.

“Mi sa che mi sto innamorando” si è lasciato sfuggire l’hairstylist, che sembra molto attratto dalla gieffina. Ambra Lombardo ha 33 anni, arriva dalla Sicilia ed è un’insegnante di lettere e storia. Nel tempo libero fa la modella, ma – cosa più importante – prima di entrare nella casa del GF ha affermato di essere fidanzata. Durante una lunga chiacchierata con Serena Rutelli, Kikò Nalli ha svelato di provare una forte attrazione per la ragazza ed è convinto di essere ricambiato.

“Se penso di poter essere il suo tipo? – ha detto l’ex marito di Tina -. Lei è partita, ma non si può muovere”. L’hairstylist e la figlia di Rutelli hanno poi parlato del presunto fidanzato di Ambra: “Ma sei sicuro che abbia una storia seria? – ha svelato Serena -. Tutte le ragazze impegnate della casa parlano spesso dei loro fidanzati, lei invece no. Non ne parla proprio mai”.

“So che è fidanzata – ha aggiunto Chicco Nalli – però Kiko è un’altra cosa…io sono sentimentale e anche un po’ bambino”. In effetti Ambra non ha mostrato di disdegnare le attenzioni dell’ex di Tina, anche se è in nomination, quindi potrebbe presto uscire.

Kikò è tornato single da poco tempo, dopo l’addio alla vamp di Uomini e Donne, a cui è stato legato per ben quindici anni e da cui ha avuto tre figli. L’hairstylist ha avuto una relazione con Myr Garrido, star delle soap opera spagnole, con cui la love story è terminata dopo pochi mesi di frequentazione.