GF, Kikò e Ambra si baciano in diretta: Tina Cipollari commenta

L’ultima puntata del Grande Fratello è stata decisamente scoppiettante, fra colpi di scena, lacrime e tanti baci. Non solo quello fra la D’Urso e Malgioglio, ma soprattutto quello scattato fra Kikò e Ambra. L’ex marito di Tina Cipollari infatti si è lasciato andare alla passione con la concorrente (eliminata nelle scorse puntate) che aveva rubato il suo cuore, scatenando la reazione della vamp di Uomini e Donne.

Poco prima della diretta del GF, Ambra era stata ospite della D’Urso, dove aveva rivelato di provare dei sentimenti nei confronti di Chicco Nalli. “Io mi frequentavo con una persona da due settimane, è vero – aveva svelato -. Ora siamo in un momento complicato e piena della mia esperienza. Mi manca vivere le emozioni della casa e con Kikò specialmente. Continuo a pensare che lo sia, però è pur vero che io penso a Kikò anche, lo confesso. Attenzione non voglio dire che mi sono perdutamente innamorata di lui, ma forse per la maniera repentina con cui ci siamo salutati”.

Poi l’incontro nella casa di Cinecittà, con Kikò immobile e Ambra impegnata in una vera e propria dichiarazione d’amore. “Ti volevo dire che avevi ragione tu – ha detto la Lombardo -, che quando sarei uscita da qui non avrei dimenticato questa esperienza e che mi sei mancato molto. […] Ti ho pensato sempre. Noi siamo stati vicini anche se non ci siamo mai toccati. Siamo stati uniti senza mai unirci, con rispetto. Io ti ho tenuto lontano, perché tu eri vicino. Tienimi il posto come facevi sempre. Vivila”.

Prima di separarsi i due si sono scambiati un bacio appassionato fra gli applausi del pubblico. A commentare quanto accaduto anche Tina Cipollari, che su Instagram ha condiviso la foto di due sposini, scrivendo semplicemente: “Fosse la volta buona”.

La vamp, che dopo il divorzio ha ritrovato l’amore con Vincenzo Ferrara, la scorsa settimana aveva commentato l’eliminazione di Ambra. “Sono molto dispiaciuta che sia uscita la professoressa – aveva scritto -, ma soprattutto per te Kikò. A volte penso che tu sia proprio sfortunato in amore”.