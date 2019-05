GF, Ambra risponde a Tina dopo il giudizio su Kikò e lei ci ripensa

editato in: da

Il bacio fra Ambra e Kikò nella casa del Grande Fratello ha emozionato molto il pubblico, un po’ meno Tina Cipollari, che ha commentato in modo molto ironico la nuova love story dell’ex marito.

Chicco Nalli e la vamp di Uomini e Donne sono stati legati per moltissimi anni: un matrimonio fatto d’amore e passione, da cui sono nati tre figli. Anche se oggi non sono più marito e moglie, i due hanno comunque un legame fortissimo, tanto che Tina è stata fra i primi ad esprimere un giudizio sul flirt fra Kikò e Ambra, nato nella casa del GF.

Tornata nel reality dopo l’eliminazione, la professoressa siciliana si è dichiarata all’hairstylist e si sono scambiati un bacio appassionato di fronte alle telecamere. Se in tanti fanno il tifo per la nuova coppia, le persone più vicine a Kikò sono preoccupate per lui e mettono in dubbio la sincerità di Ambra. Non solo il figlio Francesco, che ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, ma anche Tina, che in un’intervista ha affermato di non credere che fra i due possa nascere davvero qualcosa.

Affermazioni e frecciatine a cui Ambra Lombardo ha risposto in modo molto particolare, postando su Instagram un selfie e scrivendo: “Quam minimum credule postero”. Si tratta della seconda parte della frase “Carpe Diem” e si può tradurre come: “Cogli l’attimo, confidando il meno possibile nel domani”. Un modo particolare per affermare che l’ex gieffina ha intenzione di vivere serenamente la relazione con Kikò, senza pensare troppo al domani.

Poco dopo le sue dichiarazioni, anche Tina ha voluto chiarire la sua posizione, pubblicando un post sui social. “Vorrei solo precisare che, essendo una donna spontanea, quando mi viene posta una domanda, da chiunque, rispondo sempre con spontaneità – ha scritto la vamp -. Non ho oggi e non avrò sicuramente domani nulla in contrario al fatto che il mio ex marito, a cui auguro tutta la felicità, il bene di questo mondo, e lunga permanenza nella casa del Grande Fratello, possa rifarsi una vita con Ambra o con chiunque altra sia, se permettete, non sono io a dover scegliere per lui”.

“L’unico vero appunto che mi sento in dovere di fare – ha concluso l’opinionista di U&D – è che mi sembra davvero troppo presto considerare la loro accennata conoscenza una fantastica storia d’amore, anche perché, per me, l’amore è tutta un’altra cosa, non si studia sui banchi di scuola, ma si vive piuttosto giorno dopo giorno sulla propria pelle”.

Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Ambra Lombardo risponde alla frecciatina di Tina e al messaggio di suo figlio maggiore, ammettendo di comprendere la preoccupazione per la sua situazione con Kikò e sottolineando di provare un sentimento vero nei suoi confronti. A tale proposito, Ambra fa una richiesta alla conduttrice rispetto alla diretta del Grande Fratello: “Posso chiederti la possibilità di parlargli? Ho bisogno di tempo per dirgli che i figli sono la priorità e lo dico io che non sono madre. Vorrei dirgli inoltre che io lo aspetto fuori”. Cosa succederà allora domani sera?