Gossip Girl, prime indiscrezioni sul tanto atteso reboot della serie tv

Come ogni show cult anche Gossip Girl avrà il suo reboot e l’attesa, inutile dirlo, è altissima. Gli ingredienti perché sia così ci sono tutti: la serie originale è tra le più amate di sempre e poteva vantare nel cast attori del calibro di Blake Lively, l’ambientazione che porterà i telespettatori nuovamente tra i giovani rampolli di Manhattan a New York e un nuovo gruppo di giovani attori che sono stati mostrati sull’account ufficiale Instagram dello show.

Di ognuno di loro sono stati resi noti volto, nome e una caratteristica che ne delinea il carattere. E se l’intento era quello di far crescere l’attesa per la messa in onda dei nuovi episodi, che si dovrebbero collocare otto anni dopo che è stato chiuso il sito originale di Gossip Girl, allora sono riusciti nell’intento.

La serie dovrebbe arrivare proprio nel corso del 2021, anche se non sono ancora state rese note delle date ufficiali, e andare in onda sulla piattaforma streaming HBO Max.

Dalle immagini condivise dall’account Instagram si possono conoscere i futuri protagonisti del reboot. Ci sarà l’attrice e cantante Jordan Alexander presentata come Julien Calloway e con la parola influenza, la giovane Savannah Smith vestirà i panni di Monet de Haan e per lei la parola che hanno scelto per identificarla è potere. Nel cast ci sarà anche Zion Moreno, classe 1992, che sarà Luna La, la sua parola è stile. Nato nel 1995, invece, l’attore e cantante Thomas Doerty nel reboot di Gossip Girl sarà Max Wolfe a cui è stata associato il termine libertà. Il personaggio di Audrey Hope, che è presentato con il termine grazia, sarà interpretato dall’attrice Emily Alyn Lind nota anche per aver preso parte alla serie Code Black. Ambizione, poi è il termine che accompagna la presentazione del personaggio di Kate Keller, che viene portato sul piccolo schermo dall’attrice, blogger e scrittrice Tavi Gevinson classe 1996. Privilegio invece è la parola che descrive il personaggio di Otto “Obie” Bergmann IV, ruolo dell’attore Eli Brown, nato nel 1999. Evan Mock, influencer e modello, sarà Akeno “Aki” Menzies descritto con il termine innocenza. Prospettiva, infine, è quello usato per descrivere Zoya Lott interpretata dall’attrice Whitney Peak, già nota al pubblico italiano anche per la sua partecipazione a Le Terrificanti avventure di Sabrina.

Da queste prime indiscrezioni sembra che il cast, molto giovane e interessante, porterà in scena personaggi destinati a catturare con le loro storie. Mentre non è stato ancora reso noto se potremo rivedere i personaggi della serie originale, è stato confermato che l’attrice Kristen Bell sarà la voce narrante anche del reboot, così come tornerà Eric Daman costumista della serie originale. Non ci resta che attendere per sapere quando sarà la messa in onda e quando arriverà anche sugli schermi italiani.