Chi è Giuliano, il fidanzato di Adua Del Vesco

Si chiama Giuliano il fidanzato di Adua Del Vesco e l’uomo che ha regalato il sorriso all’attrice dopo un periodo difficile. La concorrente del GF Vip, da sempre molto riservata, dopo la fine delle sue relazioni con Massimiliano Morra e Gabriel Garko, ha ritrovato la serenità accanto al suo primo amore. Lei e Giuliano – che su Instagram si fa chiamare Julian Condor – si conoscono da quando erano adolescenti. Sono stati fidanzati a 17 anni, per poi lasciarsi e riprendersi più volte. Solo quando ha iniziato la sua lotta contro l’anoressia, Adua ha capito quanto il loro amore fosse grande.

“Nella mia vita c’è qualcuno – aveva confessato qualche tempo fa a Verissimo -. È una persona che in realtà c’è sempre stata. mi ha aspettato per tanti anni e mi è stata vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”. Nella casa del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco è tornata a parlare di Giuliano. Dopo le lacrime e il chiarimento con Massimiliano Morra, l’attrice si è confidata con Andrea Zelletta.

“Con lui abbiamo fatto tutto il Liceo insieme e ci siamo fidanzati che avevo tipo 17 anni – ha raccontato -. Non so dirti con precisione quanto sia durata la nostra storia, perché era un continuo tira e molla. Siamo due Sagittario poi e abbiamo un carattere simile, prendiamo fuoco facilmente, però quella cosa tra noi non si è mai spenta del tutto. Ci siamo sempre l’uno per l’altra”. Giuliano ha sempre appoggiato le scelte di Adua e anche ora che si trova nella Casa del GF Vip continua a sostenerla con dei post dolcissimi pubblicati su Instagram.

“Me l’ha dimostrato tantissimo, perché quando io sono stata male lui mi è stato accanto – ha ricordato la Del Vesco -. Tu pensa che è stato proprio in quei momenti che ho capito quanto ci tenesse a me. Io veramente ero orribile. La gente mi guardava per strada ed era schifata. Ero tutta ossa, pesavo appena 32 kg. Lui camminava per strada con me dandomi la mano e a volte baciandomi. E io lì mi chiedevo come poteva dirmi che ero bella […] Sai non è una persona che me lo dice, però me lo dimostra e niente è paragonabile a questo. A me lui ha insegnato un sacco di cose […] Per stare insieme lui mi ha portata nella sua casa al mare e si occupava di me. Mi prendeva di peso, viste le mie condizioni, mi faceva fare i giri in barca e divertire. Amore incredibile“.