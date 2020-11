Chi è Giulia Stabile di Amici 2020

editato in: da

Ballerina dalla risata contagiosa, Giulia Stabile è una delle nuove concorrenti della scuola di Amici, che quest’anno ha festeggiato un grande traguardo, quello delle venti edizioni.

Giulia è nata a Roma nel 2002, dove vive tutt’ora anche se ha origini italo-catalane. La Stabile nella prima puntata del talent è riuscita a conquistare la maglia grazie al suo talento: durante la sua esibizione non è stata bloccata da nessuna delle tre professoresse, e a concederle un banco nella scuola è stata Veronica Peparini, che ha visto in lei un enorme potenziale.

“Assolutamente il mio banco è per Giulia”, ha detto l’insegnante. La Stabile è piaciuta anche a Lorella Cuccarini: “Molto brava, sono molto contenta che lavori con Veronica”.

La ballerina ha immediatamente conquistato il pubblico per via della sua risata contagiosa, che però nasconde il suo più grande ostacolo: l’insicurezza: “Mi impedisce di dire e fare molte cose e di raggiungere gli obiettivi più importanti. Ballare è l’unica cosa che riesce sempre a mettermi a mio agio”. E infatti, non appena inizia a danzare, tutti i suoi tentennamenti e le sue incertezze sembrano svanire, dando spazio a quel talento che i professori hanno già notato nella ragazza.

La sua passione per la danza è iniziata da bambina: non appena ha iniziato a muovere i primi passi a tempo di musica, Giulia non ha più smesso di ballare. Sebbene quella della scuola di Amici sia la sua esperienza in un talent, la Stabile è già una ballerina professionista: fa parte infatti di una professional Dance Crew, la Nough Megacrew, fondata dai ballerini Alessandro Steri e Filippo Naraldi.

Il suo profilo Instagram è molto seguito. Giulia infatti ha già voluto ringraziare i suoi fan con un messaggio dedicato a loro: “Grazie per il supporto che sto ricevendo, mi fate bene al cuore e mi date ancora più forza”.

La Stabile sembrerebbe essere single, ma appena entrata nella scuola si è lasciata sfuggire di aver preso una cotta per uno dei suoi compagni. Il pubblico ovviamente è curioso di scoprire di chi si tratta: chissà che Giulia, tra un passo di danza e una lezione, non possa trovare anche l’amore.