Giulia De Lellis si riavvicina a Damante e replica a Iannone

Giulia De Lellis replica a Iannone e confessa di essersi riavvicinata ad Andrea Damante. Nell’ultimo periodo la vita sentimentale della fashion blogger è finita sotto i riflettori. Da settimane infatti l’influencer ed ex gieffina è tornata a Roma lasciando Lugano dove era andata a convivere con il pilota di Moto Gp.

Qualche giorno fa Iannone aveva risposto ai gossip su una rottura con Giulia, confermando di fatto il loro addio. “E basta con queste domande! – aveva detto durante una diretta Instagram in cui in tanti gli chiedevano notizie della fidanzata -. Ma che ne so, ragazzi! Giulia sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è!”. Una frecciatina riferita a Le corna stanno bene su tutto, ma io sto meglio senza, libro in cui la De Lellis aveva raccontato l’addio ad Andrea Damante.

Proprio lo storico ex sembra rientrato nella vita della fashion blogger nell’ultimo periodo. A confermarlo è stata proprio Giulia che ha svelato di essere in buoni rapporti con l’ex tronista di Uomini e Donne. Il loro amore, nato negli studi di Maria De Filippi, aveva appassionato tantissimi fan ed era riuscito a resistere al GF Vip. Poi il tradimento di Damante e l’addio, con un breve ritorno di fiamma. Lei sembrava aver trovato la felicità accanto a Iannone, ex di Belen Rodriguez, ma anche questa love story è naufragata.

“Iannone ha detto questo ma non è vero – ha detto Giulia, rispondendo al pilota di Moto Gp -. Me l’hanno chiesto spesso visto il successo che ha avuto il primo, ma per ora non sto scrivendo nulla di nuovo”. Parlando invece di Damante, attualmente legato a Claudia Coppola, ha spiegato: “Un ragazzo che non so se conoscete. Questo ragazzo che nel libro non nomino mai ma che molti hanno collegato. Se ci siamo riavvicinati? Continuate a farmi questa domanda. ‘Perché non parli mai di Damante?’. È un bellissimo uomo, mando un grande bacio al Dama. Siamo in buonissima, Ci sentiamo. Che volete che vi dica, che volete sapere? State sereni e tranquilli. Quanto siete curiosi!”.