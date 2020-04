Giulia De Lellis parla dei tradimenti di Damante su Instagram

editato in: da

Giulia De Lellis parla per la prima volta su Instagram del ritorno di fiamma con Andrea Damante e dei tradimenti dell’ex tronista. L’influencer, come è noto, è tornata fra le braccia dell’ex tronista di Uomini e Donne dopo una storia travagliata. I due si erano conosciuti anni fa nello show di Maria De Filippi e avevano raccontato il loro amore sui social.

Deejay lui, fashion blogger lei, avevano partecipato a due edizioni diverse del Grande Fratello Vip. Poi la rottura, improvvisa, causata da alcuni tradimenti di Damante. L’addio doloroso raccontato in un libro – Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza -, poi la storia di lei con Irama prima e con Iannone dopo. Giulia sembrava aver trovato la persona giusta per lei e più di una volta aveva dichiarato di essere molto innamorata dell’ex di Belen Rodriguez.

Ma l’amore per Damante, probabilmente, era molto più forte. Il ritorno di fiamma fra i due, annunciato da foto e avvistamenti su Instagram, ha causato molto scalpore. Nessuno, nemmeno i fan più accaniti della coppia, pensava che sarebbero potuti tornare insieme. La De Lellis, dopo un lungo silenzio, è tornata a confidarsi con i follower e a rispondere alle loro domande.

A chi le ha chiesto come facesse a fidarsi ancora di Andrea, dopo che lui l’aveva ferita, ha detto. “Se ti riferisci al Dama: io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi – ha confessato -ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la ca***ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto”. E poi ancora ha aggiunto: “Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ co****ne). È capitato a tutti”.

Giulia ha poi chiarito di non saper spiegare nemmeno lei cosa sta accadendo. “Prima però vorrei capire io stessa ciò che sta succedendo”, ha detto. Riguardo al libro in cui raccontava i tradimenti di Damante, la De Lellis ha confermato che lo scriverebbe ancora. “Assolutamente sì. Perché no scusa? Ha fatto bene a me e tanti di voi – ha spiegato -. E sì, è uscito un anno dopo circa averlo scritto, ma rivivere tutto mi ha fatto bene comunque!”.