Giulia De Lellis, Iannone rompe il silenzio sulla crisi su Instagram

Andrea Iannone rompe il silenzio sulla presunta crisi con Giulia De Lellis. Il pilota di MotoGp non si è tirato indietro e su Instagram ha risposto ad alcune domande dei fan durante una diretta con Max Biaggi. Da tempo si parla di una rottura fra la fashion blogger e lo sportivo, arrivata dopo mesi d’amore e una convivenza a Lugano.

Qualche giorno fa, in un post apparso sui social, la De Lellis aveva fatto intendere di essere tornata single da qualche tempo. Di fronte alle domande insistenti dei follower, l’influencer non si era tirata indietro. “Sono tre settimane che non ne parlo – aveva detto -, faccio dell’altro e vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto un po’ più delicati nel capire la situazione. Si dice: ‘A buon intenditor poche parole’. Anche perché non mi piace, ogni volta, dovermi giustificare o dare spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale”.

Giulia aveva anche chiarito la situazione riguardo Andrea Damante, suo storico ex, oggi legato a Claudia Coppola. “Non entriamo nel dettaglio di momenti abbastanza delicati – aveva spiegato -, anche perché è un periodo in cui non mi sembra carino parlare di certe cose. Possiamo andare oltre adesso che ho dato tutte le spiegazioni del caso?”.

Se nei giorni scorsi Iannone aveva scelto la via del silenzio, nel corso di una diretta Instagram si è lasciato andare a una frecciatina nei confronti della fashion blogger. Di fronte all’ennesima domanda dei follower sulla sua love story con l’influencer ha replicato: “Giulia sta scrivendo un libro nuovo, non so dov’è”.

La battuta fa riferimento a Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza, il libro scritto dalla De Lellis per raccontare la fine della storia con Andrea Damante. Una relazione nata a Uomini e Donne e terminata quando lei scoprì alcuni tradimenti dell’ex tronista, come ha svelato dettagliatamente nel bestseller.