Giulia De Lellis e Iannone in crisi: gli indizi. E spunta Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono in crisi? Sono molti gli indizi che fanno pensare a un addio fra l’influencer e il pilota di MotoGp, mentre spunta di nuovo il nome di Andrea Damante, storico ex di Giulia.

Ma andiamo con ordine. Ormai da settimane si parla di una profonda crisi fra la fashion blogger e lo sportivo. I due non sono più apparsi insieme nelle foto di Instagram e continuano a ignorarsi nelle Stories. Giulia continua a pubblicare messaggi per i suoi fan, senza citare mai Iannone, lo stesso ha fatto il pilota, che più di una volta ha postato filmati, escludendo da ogni discorso la De Lellis.

In tanti hanno chiesto a Giulia se la storia con Iannone sia finita, ma lei non ha mai risposto. Di certo i due sono lontani e la fashion blogger è tornata a Verona, nella sua casa, dopo che si era trasferita per un lungo periodo a Lugano, dove abita Andrea. Ma non è tutto, perché in questi giorni su Instagram è spuntato nuovamente il nome di Damante.

Come è noto l’ex tronista di Uomini e Donne è stato il grande amore della De Lellis. I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi e, dopo una travolgente storia d’amore, si sono detti addio a causa di alcuni tradimenti. Giulia ha raccontato i retroscena della rottura in un libro intitolato Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza.

I follower hanno notato che da qualche tempo i post che facevano riferimento al libro dedicato a Damante sono scomparsi dal feed di Instagram. La De Lellis li ha cancellati senza però fornire spiegazioni. Attualmente il dj è legato a Claudia Coppola, modella che ha presentato sui social e con cui sembra molto felice. Nonostante ciò non ha mai negato di provare ancora sentimenti molto forti per l’ex fidanzata.