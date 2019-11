Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez, la verità di Facchinetti

editato in: da

Francesco Facchinetti interviene per commentare la lite fra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Ospite di Vieni da Me, il figlio del cantante dei Pooh, ha rilasciato una lunga intervista a Caterina Balivo in cui ha raccontato anche il legame con l’influencer.

Facchinetti infatti è il manager della fashion blogger oltre che uno dei suoi migliori amici. L’ex deejay però ha affermato di non sapere nulla della lite fra Giulia e Belen. Andiamo con ordine. Qualche settimana fa la De Lellis aveva sorpreso tutti pubblicando un lungo sfogo nelle Stories in cui accusava una persona misteriosa di copiarla e minacciava di “rovinare famiglie”.

In molti avevano identificato nella nemica di Giulia, la Rodriguez, impegnata a creare tutorial su Instagram, come ha sempre fatto l’influencer. A dividere le due donne molte cose: il presunto flirt di Belen con Andrea Damante, un anno fa, la scelta di Giuseppe DiCecca di lasciare il team dell’argentina per passare a quello della De Lellis e la love story della fashion blogger con Andrea Iannone.

Se Belen ha smentito con fermezza il flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne, ai microfoni di Striscia la Notizia non ha parlato di Giulia, alimentando il mistero sulla faida. Caterina Balivo ha cercato di scoprire qualcosa da Francesco Facchinetti, che però ha affermato di non conoscere la verità.

“Perché Giulia e Belen hanno litigato? Non lo so! – ha detto nel salotto di Vieni da Me -. Non lo so qual è la verità e non mi interessa. Ma mi stanno simpatiche tutte e due”. Non solo gossip, nel corso dell’intervista, Francesco Facchinetti si è anche lasciato andare all’emozione, ricordando il suo amico scomparso qualche tempo fa.

“Uno dei concerti più belli della mia vita è stato quello di Jovanotti con il mio amico che ora non c’è più – ha svelato, fra le lacrime -. Il mio amico se n’è andato in sei mesi a causa di una malattia bastarda“.