Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, svelato il vero motivo della lite

Ormai è ufficiale: Giulia De Lellis e Belen Rodriguez hanno litigato. In questi giorni la fashion blogger e la showgirl argentina si sono scambiate frecciatine e attacchi sui social. Se gli attriti fra le due star di Instagram sono sotto gli occhi di tutti nessuno conosce davvero il motivo della lite.

Nel suo sfogo Giulia De Lellis ha minacciato di “rovinare famiglie”, lasciando intendere di custodire dei segreti. Come è noto l’influencer oggi è legata ad Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen, mentre qualche tempo fa un gossip aveva rivelato l’esistenza di un breve flirt fra la Rodriguez e Andrea Damante, ex di Giulia, prima del ritorno di fiamma con De Martino.

Non a caso dunque i fan avevano subito pensato all’esistenza di gelosie e intrecci amorosi. A quanto pare però non è questo il motivo della lite. La causa dello scontro non sarebbe nemmeno Giuseppe Di Cecca, storico collaboratore e amico di Belen, scelto come stylist dalla De Lellis.

SecondoVery Inutil People al centro del litigio ci sarebbero delle motivazioni più importanti che riguardano soldi e affari. Una fonte afferma che a dividere Belen e la De Lellis sarebbe stato il business. “La fonte è un’amica di uno stretto collaboratore di una delle due – si legge -. Damante e Iannone non c’entrano niente. C’entrano gli affari ma non posso dire quali di preciso. Giulia ha parlato di rovinare le famiglie, ma non c’entra nulla De Martino. La frase sul rovinare famiglie era dettata dal nervoso per altre cose”.

Nessun intrigo amoroso dunque, da vere imprenditrici la Rodriguez e la De Lellis si starebbero scontrando per gli affari. Quali siano non è dato saperlo e non è chiaro nemmeno cosa sia successo. Di certo gli attriti durano da diverso tempo visto che diversi mesi fa, prima dello sfogo di Giulia, ad attaccarla fu Cecilia, sorella minore di Belen e sua ex amica conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.