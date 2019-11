Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, perché hanno litigato

editato in: da

Perché Giulia De Lellis e Belen Rodriguez hanno litigato? Da qualche giorno non si parla d’altro che di una presunta lite fra la showgirl argentina e la star di Instagram. Tutto è iniziato da qualche frecciatina velata ed è evoluto sino a uno sfogo durissimo della fashion blogger nelle Stories.

“Devo stare zitta, perché se parlo io rovino famiglie – ha tuonato Giulia su Instagram -, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti. Potete dormire sonni tranquilli – ha aggiunto – perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando”.

“Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose – ha svelato la De Lellis -. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante. Ma comunque in bocca al lupo per tutto, per me è un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. Quindi – ha concluso – anche se fate delle figure di merda incredibili continuate a farlo, vi fa onore, è bello. Comunque non vi arrendete”.

Chi è la misteriosa nemica di Giulia De Lellis che l’avrebbe copiata? Secondo i follower si tratterebbe di Belen Rodriguez che da qualche tempo ha portato su Instagram alcuni tutorial sulla beauty routine. Una conferma è arrivata, dopo qualche ora, dalla stessa showgirl che ha lanciato una frecciatina non proprio velata alla fashion blogger.

La Rodriguez ha infatti pubblicato nelle Stories un video in compagnia di Santiago realizzato con il filtro che utilizza la De Lellis, prendendolo in giro. “Va bene tutto, ma vi pare normale parlare con questo filtro? – ha detto la modella -. Anche mio figlio appare deformato”.

Quali sono i motivi della lite? Al centro di tutto ci sarebbero rivalità e ripicche. Non solo la love story di Giulia con Andrea Iannone, ex fidanzato della Rodriguez, ma anche Giuseppe Di Cecca, storico amico e stylist di Belen, che la De Lellis avrebbe “rubato” alla collega.