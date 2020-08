De Lellis-Damante, il tira e molla continua: amore (di nuovo) al capolinea

editato in: da

Non c’è pace per Giulia De Lellis. L’influencer esperta di tendenze, diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, è ancora una volta al centro del gossip. Si sarebbe, infatti, di nuovo lasciata con il dj Andrea Damante. Un addio che, se confermato, arriverebbe come un fulmine a ciel sereno per i fan della coppia che, solo di recente, avevano potuto gioire per il loro ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti nel celebre dating-show di Maria De Filippi. Lui tronista e lei corteggiatrice, la loro intesa è apparsa evidente fin da subito. Dopo essersi scelti e dopo alcuni anni di fidanzamento, però, hanno interrotto bruscamente la loro relazione. Una rottura rumorosa, che ha attirato molto l’attenzione. La causa? I tradimenti del dj.

A dichiararlo proprio l’influencer, nel suo libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto. Ma, proprio quando lei sembrava aver voltato definitivamente pagina e aver ritrovato la serenità tra le braccia di Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, c’è stato un ritorno di fiamma inaspettato. La De Lellis e Damante, per la gioia dei loro fan, hanno così, qualche mese fa, annunciato di essere ufficialmente fidanzati.

E, proprio come se nulla fosse mai accaduto, sono tornati ad apparire insieme sui social e a dimostrare che l’amore può superare qualsiasi ostacolo. Almeno fino a qualche giorno fa. La coppia, infatti, sembra essere di nuovo nel bel mezzo di una crisi: niente più video e immagini sui social che li ritraggano felici ed innamorati. Ad alimentare i dubbi, poi, anche il loro silenzio: né la De Lellis e né Damante, hanno prontamente smentito i pettegolezzi.

Il loro amore è veramente al capolinea? Fino a poco tempo fa, per i due, si parlava della possibilità di un matrimonio e di un figlio. D’altronde la De Lellis, che spesso si mostra in compagnia delle nipoti, non ha mai negato il suo sogno di diventare madre. La loro lontananza, quindi, potrebbe essere dettata da motivi lavorativi e non dall’ennesimo tira e molla.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, continueranno a restare il silenzio o forniranno nuovi dettagli sullo stato della loro relazione?