Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: l’affondo di Giovanni Ciacci

editato in: da

Giovanni Ciacci commenta il ritorno di fiamma fra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’amore fra l’influencer e il deejay veronese ha fatto molto discutere soprattutto dopo che la coppia ha deciso di riunirsi. I tradimenti passati dell’ex tronista di Uomini e Donne e la love story di lei con Andrea Iannone, non sono riusciti a fermare una reunion che nessuno si aspettava.

La relazione infatti sembrava ormai conclusa, tanto che la De Lellis aveva confessato a Verissimo di non essere riuscita a perdonare l’ex compagno e di aver voltato pagina con l’ex compagno di Belen Rodriguez. In poco tempo però le cose sono cambiate e Giulia è tornata fra le braccia di Andrea.

Il ritorno di fiamma ha sorpreso i fan e ha fatto molto discutere. A commentare l’amore ritrovato anche Giovanni Ciacci, ex protagonista di Detto Fatto e stylist delle dive. “Onestamente non me ne frega nulla – ha confessato al settimanale Mio -. Stiamo parlando di un argomento che non interessa a nessuno: mi pare che ci siano ben altri problemi in questo momento”.

“Vedrà che ci sarà un ridimensionamento di tutto e tutti”, ha poi aggiunto, di fronte al giornalista che gli faceva notare come il tema fosse scottante. Opinionista di Barbara D’Urso ed esperto di gossip e stile, Ciacci ha commentato anche un altro grande amore che è tornato più forte che mai: quello fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

“Guardi, sono molto felice per loro e invidio Belen! – ha spiegato – Scherzi a parte, apprezzo molto Stefano, lo conosco da tanto tempo e gli auguro tanta serenità dimestica”. Ciacci ha lasciato Detto Fatto dopo l’addio di Caterina Balivo e l’arrivo di Bianca Guaccero, oggi è alla guida di Vite da Copertina, show dedicato al gossip in onda su TV8. Accanto a lui Elenoire Casalegno, collega e amica inseparabile. “Abbiamo in programma tante puntate e ci saranno personaggi davvero speciali – ha annunciato -: faremo anche un omaggio al grande Fabrizio Frizzi”.