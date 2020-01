Giovanni Ciacci trasforma la Bonaccorti e su Instagram spunta ancora Detto Fatto

editato in: da

A Domenica Live Giovanni Ciacci cura la rubrica Cambio look choc! Enrica Bonaccorti si sottopone alla trasformazione e nelle mani dello stylist diventa Elettra Lamborghini.

Ciacci e la presentatrice, tornata in tv lo scorso autunno alla conduzione di Ho qualcosa da dirti, prendono con grande ironia la sfida e questo sarebbe il senso della rubrica. Scrive la Bonaccorti sulla sua pagina Instagram: “Io in partenza sono un’attrice teatrale, adoro i costumi e le trasformazioni, e anche se ho la stessa età del Festival di Sanremo, ho ancora voglia di divertirmi. Anzi, di più! Vedrete a 80‼️”.

A metamorfosi avvenuta i fan di Enrica plaudono alla loro beniamina: “Enrica solo le persone intelligenti non si prendono troppo sul serio e preferiscono farsi una bella risata che farsi sovrastrare dalle cattiverie di questi tempi! A testa alta”. E ancora: “Grandissimo Enrica sei meglio tu che tantissime ventenni ammuffite”.

Altri sottolineano invece che la conduttrice è meglio così com’è, al naturale: “Troppo trucco. Stai meglio senza”. Qualcuno invece nota che la Bonaccorti, 70 anni compiuti lo scorso novembre, ha un fisico perfetto, meglio di quello di Barbara D’Urso.

Se dunque i follower della presentatrice sono entusiasti, il pubblico di Giovanni Ciacci si precipita a complimentarsi con lui. “Bravo” è l’aggettivo più usato per descrivere l’opera di trasformazione compiuta a Domenica Live.

Ma l’ombra di Detto Fatto incombe sinistra e le critiche arrivano presto. Sulla sua pagina Instagram un follower attacca: “Scusi signor Ciacci…. È andato via dalla RAI dove faceva il cambio look…. Dicendo che era ora di cambiare…. E ora lo fa a canale 5?…non voglio fare polemica ma credo… Giusto che il pubblico abbia una spiegazione… No?…”.

Lo stylist non replica, ma già ci aveva raccontato cosa pensa del programma di Rai 2 dopo che la Balivo lo ha lasciato. Interviene però in sua difesa un altro follower che replica così: “penso che ognuno è libero di fare ciò che vuole ,e soprattutto penso che @giovanniciacci non deve dare nessuna spiegazione a nessuno 😁 ognuno è libero di fare ciò che vuole“.