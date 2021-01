Giovanni Ciacci incorona Melania Trump la First Lady più elegante

editato in: da

Sempre molto attento al look delle star, questa volta Giovanni Ciacci è chiamato ad un compito particolarmente arduo: scegliere quale, tra le ultime tre First Lady, sia la più elegante. Michelle Obama, Melania Trump e Jill Biden sono le protagoniste della classifica presentata a Ogni Mattina.

Lo show in onda su TV8, con la conduzione di Adriana Volpe, lascia sempre ampio spazio alle questioni di look. In questo, Giovanni Ciacci è un vero esperto: le sue pagelle dei vip sono spesso molto azzeccate e prendono in considerazione anche i più piccoli dettagli di stile. Stavolta, però, si deve confrontare con il look di tre grandi donne. In occasione della cerimonia di insediamento di Joe Biden, nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, lo stylist dedica la sua classifica alle ultime tre First Lady che, con i loro outfit, hanno decisamente attirato l’attenzione.

Si parte da Melania Trump, la First Lady uscente: per Ciacci, è senza dubbio lei la più elegante, e la spiegazione è semplice: “Qui è un problema di fisico, di physique du rôle. Lei è un’ex modella, è normale“. Gran parte del suo merito, tuttavia, va anche alla sua precisa scelta di stile: “Essendo molto furba, ha copiato esattamente un modello di Jacqueline Kennedy. E gli americani, quando vedono le cose di Jacqueline Kennedy, vanno fuori di testa”.

Michelle Obama, che è stata accanto a suo marito per due mandati, è stata la prima First Lady afroamericana e, con i suoi outfit, ha portato una grande innovazione alla Casa Bianca. Di questo, Giovanni Ciacci le dà gran merito: “Ha portato vestiti low cost, vestiti di colori sgargianti, anche se ha un fisico molto importante. È una donna molto alta, una donna con delle forme, e questo ha dato speranza ed è stata un esempio per tutta quella fetta di donne americane un po’ in sovrappeso”. Vista l’occasione, l’esperto di stile ricorda anche l’enorme impegno che l’ex First Lady ha portato avanti per la corretta alimentazione.

Jill Biden ha mostrato grande eleganza nel corso della cerimonia di insediamento di suo marito, ma Ciacci nota subito una somiglianza particolare: “Sembra Camilla Parker Bowles, antica come il cucco. Però, guardate il caso, è vestita di celeste com’era vestita l’altra” – spiega il costumista, confrontando il look di Lady Biden con quello di Melania Trump nel giorno del giuramento di Donald – “Perché si rifanno tutte a Jacqueline Kennedy”.