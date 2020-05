Chi è Giovanna Botteri: carriera, marito e figli

editato in: da

Giornalista di successo e grande firma, Giovanna Botteri è un nome molto noto del giornalismo. Classe 1957 ed è la figlia di Guido Botteri, ex direttore della Rai a Trieste. Da lui ha ereditato la grande passione per la scrittura e la voglia di viaggiare e raccontare il mondo. Dopo la laurea in Filosofia è volata a Parigi, dove ha conseguito un dottorato in Storia del cinema alla Sorbonne.

Nella prima metà degli anni Ottanta ha iniziato a conquistare il mondo del giornalismo, lavorando presso alcune testate locali italiane. La sua vita è cambiata per sempre nel 1985 quando Michele Santoro ha notato il suo grande talento, in seguito Giovanna Botteri è approdata in Rai dove ha iniziato a lavorare nella redazione Esteri.

Con il tempo, grazie alla sua bravura e alla passione, è diventata uno dei volti principali della Rai. La sua lunga carriera l’ha portata a lavorare in diverse zone del mondo, raccontando crisi e guerre. Giovanna Botteri è stata in Kosovo, in Afghanistan e in Iraq, dove ha dimostrato sempre la sua grande professionalità.

Nel 2006 si è trasferita a New York come corrispondente dagli Stati Uniti, mentre nel 2019 è volata in Cina, dove si trova ancora oggi. “Non sono nata con il pallino del giornalismo e volevo far altro rispetto a mio padre – ha raccontato a Sorrisi e Canzoni Tv -. Mi sono laureata in Filosofia, ho preso un dottorato alla Sorbona di Parigi. L’unica cosa che ho fatto sempre è stata scrivere. In Francia ho iniziato a mandare articoli ai giornali locali e i primi programmi da precaria”.

“Poi sono arrivata a Roma, nella Raitre di Sandro Curzi e Angelo Guglielmi, quando si sperimentava una tv diversa – ha aggiunto -. Essendo di Trieste, Curzi mi ha mandato a seguire la guerra in Jugoslavia. Mi ha detto: “Vai e racconta quello che vedi”. Così ho iniziato e poi ho continuato: Iraq, Afghanistan, Algeria, Kosovo. Per fortuna ho riportato sempre a casa la pelle!”.

Nonostante sia un volto pubblico, della vita privata di Giovanna Botteri non si sa molto. L’unica certezza è che è stata legata a Lanfranco Pace, giornalista inglese da cui ha avuto la figlia Sarah Ginevra Paci.

“Mia figlia Sara è venuta con me a New York e a trovarmi in Cina a ottobre, quando mi sono trasferita – ha svelato -. Sarebbe dovuta tornare a marzo. Per ora non ho molta vita sociale. Lavoro come una matta e quando finisco ne approfitto per dormire e recuperare. La solitudine è abbastanza forte. Lavoro tanto e cerco di non pensarci, anche se pesa”.