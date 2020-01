Chi è Giovanna Abate, la nuova tronista di Uomini e Donne

editato in: da

Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo il rifiuto ricevuto da Giulio Raselli, l’ex corteggiatrice è stata scelta per salire sul trono più famoso della tv. A volerla fortemente è stata Maria De Filippi, colpita dal suo carattere forte, ma anche dalla grande fragilità.

Come ben sappiamo la scelta di Giulio non è caduta su Giovanna Abate. Il tronista di Uomini e Donne infatti le ha preferito Giulia D’Urso con cui ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che la coppia starebbe già progettando la convivenza. Dopo aver abbandonato lo studio delusa e amareggiata, la Abate è tornata con una scusa e ha ricevuto la proposta da Maria De Filippi, accettando di salire sul trono.

Accanto a lei la nuova tronista Sara Amira Shaimi, ex assistente di volo, e i tronisti Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro, ex gieffino con alle spalle una love story con Martina Nasoni, vincitrice del reality condotto dalla D’Urso. “Sicuramente sono tanto dispiaciuta per come è andata a finire – aveva detto la corteggiatrice dopo la scelta di Giulio Raselli in diretta tv -, ma lo sono ancora di più per come Giulio ha scelto di farla finire tra noi. Quasi non riesco a pensare in questo momento a ciò che di bello avrebbe potuto esserci tra noi. Giulio, con il suo atteggiamento, non mi ha dato più nemmeno un motivo per stare male per lui. Non dico che meritassi per forza di essere la scelta, ma so di certo che non meritavo di essere trattata in quel modo, fosse solo, anche tralasciando in questo momento i sentimenti, per i quattro mesi di percorso che abbiamo fatto insieme”.

A poche ore dall’annuncio, Giulio ha commentato nelle Stories di Instagram il nuovo ruolo da tronista di Giovanna. “Guardate ragazzi, io credo che sia una cosa giusta – ha confessato -. È un’opportunità stupenda, per provare a conoscere qualcuno che possa essere affine al tuo carattere e alla tua personalità. Quindi sono convinto che troverà la persona giusta per lei”.