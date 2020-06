Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano una bambina. Lui: “La mia principessa”

editato in: da

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano una bambina. A svelarlo è stato l’ex nuotatore che su Instagram ha postato un emozionante scatto dell’ecografia, scrivendo semplicemente: “Non vedo l’ora di conoscerti mia principessina. Già ti amo”. La showgirl e lo sportivo stanno vivendo un momento molto felice della loro vita. La loro love story procede a gonfie vele e presto stringeranno fra le braccia la loro primogenita. L’annuncio della gravidanza era arrivato a sorpresa qualche settimana fa, accompagnato da uno scatto tenerissimo della Palmas che mostrava il pancione.

“E poi arriva un giorno che ti svegli, guardi il tuo compagno accanto e hai la sensazione che siete da sempre predestinati a stare insieme – aveva svelato lei -. Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova piccola, meravigliosa, potente Vita sta crescendo in te, scendono le lacrime dall’emozione, il cuore batte forte e tutto è come illuminato da una luce nuova. Ora è tutto bellissimo. È il miracolo della Vita, la Potenza dell’Amore. Abbiamo iniziato ad aspettarti con il cuore colmo di gioia, la testa piena di sogni e ogni giorno che passa cresce l’emozione e la voglia di conoscerti. Siamo al settimo cielo. Io vi amo da morire, tanto tanto, non esiste al mondo felicità più grande”.

Un amore, quello fra Giorgia e Filippo, arrivato dopo che entrambi avevano chiuso storie importanti. Lei è stata legata per diversi anni a Davide Bombardini, da cui ha avuto la figlia Sofia, in seguito ha vissuto un’intensa love story con Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia. Lui è stato fidanzato a lungo con Federica Pellegrini, ma la storia è naufragata a causa di progetti di vita differenti: Magnini infatti sognava di formare una famiglia, mentre la nuotatrice voleva concentrarsi sulla carriera. Oggi, finalmente, l’ex velina e lo sportivo sono felici e pronti a vivere insieme un futuro fatto di famiglia e nuove scoperte. Magnini, dopo un periodo complicato dal punto di vista lavorativo, ha ritrovato la serenità, mentre Giorgia è ormai un volto molto amato fra gli appassionati di calcio e conduce una trasmissione sportiva tutta sua.