Chi è Giorgia, la fidanzata di Enock, fratello di Mario Balotelli

Si chiama Giorgia la fidanzata di Enock, fratello di Mario Balotelli e concorrente del GF Vip. La ragazza si è mostrata per la prima volta in pubblico durante una puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Enock infatti ha ricevuto una sorpresa dal fratello che è comparso in un video insieme a Giorgia. “Ti giro un messaggio della mamma – ha detto Balotelli -. Ti salutano lei e tutti gli altri, ti guardano 24 ore su 24. Non le piace vederti arrabbiato e per loro sei sempre un campione. Voglio dirti l’ultima cosa, poi devo lasciare il posto a qualcun altro. Cerca di stare tranquillo, stai facendo bene ma lì è tutto un gioco. Stai a gioco, cosa te ne frega? So che sei una persona vera”.

Dopo Mario, anche Giorgia ha cercato di tranquillizzare Enock: “Ti ho visto un po’ arrabbiato, un po’ alterato ma stai facendo un percorso bellissimo – ha spiegato -. Stai rispettando quello che hai detto, sei te stesso e devi essere così sempre. Ti sei dimenticato di fare gli auguri a tua nipote che ha compiuto gli anni. Ci troviamo tutti i lunedì e i venerdì e ti guardiamo tutti insieme”. Nome completo Giorgia Migliorati Novello, la fidanzata di Enock è lontana dal mondo dello spettacolo. La giovane è proprietaria di un centro estetico e parrucchiere che gestisce insieme alla sorella.

Attivissima su Instagram, è un’imprenditrice di successo. Ha infatti fondato una sua linea di cosmetici che viene utilizzata da diversi brand. Lei ed Enock sono molto amici di Mercedesz Henger e Luca Peracchi, quest’ultimo ha salutato il concorrente del GF Vip anche nel video trasmesso durante il reality. Giorgia, molto riservata e lontano dai gossip, non ha mai rilasciato interviste per parlare della sua relazione con il fratello di Mario Balotelli. Qualche tempo fa però il settimanale Chi aveva raccolto alcune indiscrezioni riguardo la coppia. “Ha fiducia nel suo ragazzo ed è stata una sostenitrice della sua partecipazione al GF Vip – si leggeva sul settimanale – perché convinta che servirà a farlo conoscere, superando i pregiudizi che da sempre inseguono lui e il fratello Mario Balotelli. È forse l’unica a non aver paura di Dayane Mello, visto che è stata fidanzata proprio con Mario”.