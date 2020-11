Gilles Rocca dopo Ballando torna in pista con Lucrezia Lando. E la fidanzata approva

editato in: da

Ci siamo innamorati di loro a Ballando con le Stelle, tanto che sono riusciti a guadagnarsi l’agognata coppa con un meritatissimo primo posto: ora Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono pronti a tornare insieme, con un nuovo progetto lavorativo davvero interessante.

Sulle pagine di DiPiù Tv, il vincitore di Ballando si è sbottonato un po’ sul suo futuro professionale, parlando anche del bellissimo rapporto che ha instaurato assieme alla sua maestra di ballo, Lucrezia Lando. In effetti, durante il loro percorso insieme nello show di Milly Carlucci, qualche indiscrezione aveva portato a galla una complicità che avrebbe potuto sembrare sospetta – tanto che qualcuno si è chiesto se non fossimo di fronte alla nascita di una nuova storia d’amore.

“Lucrezia è una grande amica” – ha rivelato Gilles, cercando di dissipare ogni dubbio sulla loro relazione nata a Ballando con le Stelle. D’altronde, lui è innamoratissimo della sua fidanzata, Miriam Galanti, e anzi sembra proprio che lei abbia già approvato un futuro lavorativo che vedrebbe Rocca lavorare di nuovo accanto alla Lando: “Ora il mio sogno è fare un musical con lei, e Miriam è d’accordo” – ha infatti spiegato.

Insomma, il loro feeling sul palco non era certo invenzione, ed è per questo motivo che adesso Gilles vorrebbe tornare al suo fianco per un nuovo progetto. Da Lucrezia ha avuto la possibilità di imparare molto, e Ballando è stato il suo banco di prova: “Il nostro percorso è stato costellato di pianti, risate, litigate. Lei è stata molto esigente e la ringrazio per questo”.

Già nei giorni scorsi, Gilles Rocca aveva avuto modo di parlare del suo rapporto con Miriam Galanti e della gelosia che potrebbe aver scaturito il bellissimo legame nato con Lucrezia sulla pista da ballo: “Non è una ballerina e le risulta difficile digerire certe dinamiche” – ha rivelato al settimanale Nuovo – “È stata sicuramente molto brava a non farmelo notare ma ammetto di aver percepito spesso gelosia da parte sua”.

Tuttavia, la loro storia d’amore è più solida che mai: stanno insieme da quasi 12 anni, hanno lavorato a molti progetti comuni e nel loro futuro potrebbe esserci qualcosa in più: “Spero che arrivino dei figli. Mi auguro davvero di diventare padre, anche se non in tempi brevi. Vedremo” – aveva confessato a Vanity Fair.