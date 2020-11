Gigi Proietti, il dolore di Enrico Brignano per la sua scomparsa: Paolo Bonolis lo consola

editato in: da

La scomparsa di Gigi Proietti ha toccato profondamente Enrico Brignano che era legatissimo all’attore romano. Il giorno del funerale è stato particolarmente difficile per il comico che ha potuto però contare sul sostegno di Paolo Bonolis e della compagna Flora Canto. Proietti è morto il giorno del suo 80esimo compleanno, dopo una carriera segnata da successi, divisa fra cinema, tv e teatro. Un grande artista, ma soprattutto un uomo che è riuscito a toccare il cuore di tanti, con la sua fine ironia che non è mai stata superficialità.

Il giorno del suo funerale a dirgli addio non sono state solo la compagna Sagitta Alter e le figlie Carlotta e Susanna, ma anche tanti amici e colleghi. Fra loro Enrico Brignano che sin dall’arrivo del feretro al Globe Theatre è apparso molto provato. L’attore e allievo di Proietti è salito sul palco per ricordare Gigi. “Maestro mio è arrivato il momento del saluto – ha detto al microfono, senza nascondere le lacrime -. Se fossi stato bravo come te avrei composto un sonetto o una poesia… Ma io non lo fare non so capace e allora lo faccio in prosa a modo mio, come mi viene meglio. Anche se mi viene difficile trovate la forza per salutare te, che sei stato il mio mentore. Eri, sei, un gigante con cui ci siamo dovuti confrontare. Sei stato anche il nostro riparo quando abbiamo avuto bisogno. Grazie Gigi, eri e sei pura luce. Mi piace immaginarti sereno nel viaggio che hai intrapreso, certo di aver fatto un buon lavoro… Non ci sarai per un po di tempo. Vedi, non riesco a dire che non ci sarai più”.

A parlare anche Marisa Laurito, Paola Cortellesi e Pino Quartullo, tutti artisti che hanno conosciuto Proietti e hanno voluto ringraziarlo con parole commosse e bellissime. Di front alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, dove è stata celebrata la cerimonia funebre, Brignano ha avuto un cedimento. L’attore è scoppiato in lacrime, visibilmente provato. A consolarlo la compagna Flora Canto e Paolo Bonolis. Il conduttore, arrivato per rendere omaggio a Gigi Proietti, ha parlato a lungo con Enrico, posandogli le mani sul petto e mostrando una grande umanità.