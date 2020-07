Gigi mostra per la prima volta la pancia: “La mia gravidanza non è così importante”

editato in: da

Habemus pancia. Finalmente, per la gioia dei milioni di follower, dopo settimane dall’annuncio della prima gravidanza di Gigi Hadid (avrà una bimba dal fidanzato “tira e molla” di 5 anni Zayn Malik, in autunno), la super modella, che ha trascorso il lockdown nella fattoria di sua mamma in Pennsylvania, ha pubblicato su Instagram un video live in cui ha ringraziato i fan per il supporto e la dimostrazione di affetto e mostrato il pancino. O meglio, pancione, visto che sarebbe già al sesto mese.

La sua gravidanza è sempre stata tenuta nascosta e protetta: la conferma era arrivata dalla madre della modella Yolanda Foster, in primavera. Ma da allora gli scatti di Gigi sui social si erano diradati, tranne alcune foto in occasione del suo 25esimo compleanno, il 23 aprile 2020, e altre per i festeggiamenti dell’amica Leah McCarthy nella fattoria di sua madre, il 9 luglio, con il pancino coperto da una emoji a forma di campanellino.

Gigi ha poi spiegato di non aver messo in mostra la sua pancia in pubblico perché vuole che la sua attenzione e quella dei suoi fan siano focalizzate sulla pandemia da coronavirus e sul movimento BLM (Black Lives Matters).

“La mia gravidanza non è la cosa più importante che sta accadendo nel mondo, per questo non ho sentito il bisogno di condividere, se non con la mia famiglia e i miei amici”.

“Ho scattato molte foto del mio pancione ma le ho inviate solo ai miei amici e alla mia famiglia, ed è stato davvero carino ed emozionante documentare il cambiamento del mio corpo”

“In questo momento voglio godermi ogni attimo, scrivo molto nel mio diario e non voglio preoccuparmi di svegliarmi ogni giorno e dover sembrare carina, perfetta e pubblicare sempre qualcosa”, ha poi aggiunto la modella.

La gravidanza è un fatto intimo e privato. Anche se ti chiami Gigi Hadid.