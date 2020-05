Gigi D’Alessio a cuore aperto dalla Fialdini. Non parla della Tatangelo, ma lancia una frecciatina

editato in: da

Per Gigi D’Alessio è un periodo di grandi cambiamenti. Dopo un susseguirsi di voci, infatti, ha ammesso la separazione da Anna Tatangelo. Il cantante, nonostante il momento delicato, non ha, però, perso la voglia di parlare di musica e di amore e, con Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera ha intrattenuto il pubblico cercando di non parlare dei suoi problemi sentimentali.

La storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sembrava una di quelle destinate a durare per sempre. Eppure, a quanto pare, i due sono decisi a separarsi. Stando ad alcune indiscrezioni, però, il cantante partenopeo sarebbe pronto a riconquistare la moglie. Con Francesca Fialdini, che l’ha ospitato nel programma di Rai Uno Da Noi… A Ruota Libera, ha cercato di non parlare della cantante senza, però, riuscirci completamente.

Francesca Fialdini, così come il pubblico a casa, seppur con molta delicatezza, ha provato a cogliere qualche indizio sulla vita sentimentale di Gigi D’Alessio. Il cantante è stato ermetico, decidendo di non nominare assolutamente la Tatangelo. Alcune sue parole, tuttavia, sono state lette come una velata frecciatina. La conduttrice, infatti, si è complimentata:

Gigi, dicono di te cose bellissime. Non c’è una persona che io conosca, e che ti conosce, che non mi dica quanto sei generoso, buono, bravo, disponibile. Insomma, un elenco lunghissimo di virtù, di qualità e di pregi.

Gigi D’Alessio, però, ha risposto alla conduttrice con un po’ di malinconia rivelando che non tutto è sempre rose e fiori e confessando di aver ricevuto anche delle delusioni:

Ma c’è anche chi parla male. Io voglio bene a tutti, sono una persona che ha sempre parlato a cuore aperto. E penso sempre che gli altri mi rispondano a cuore aperto. E spesso son stato tradito proprio da questo: ero convinto che il mio interlocutore parlasse senza retro pensieri e, invece, dopo mi sono ritrovato a ricevere l’ennesima delusione.

Gigi D’Alessio ha inserito, in un discorso generale, parole riferite ad Anna Tatangelo? Si tratta davvero di una frecciatina? Saperlo sarà difficile. Infatti, i due, dopo aver dato l’annuncio della loro separazione hanno deciso di non tornare, almeno non in maniera esplicita, sull’argomento. Nel frattempo, però, migliaia di fan della coppia sperano di poterli rivedere di nuovo insieme.