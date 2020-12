Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo rivali in tv: sfida fra Telethon e All Together Now

editato in: da

È una sfida molto dura (ma interamente televisiva), quella che vede contrapporsi Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: i due andranno in onda contemporaneamente, uno con Telethon e l’altra con All Together Now. E c’è da scommetterci, sarà un vero e proprio duello che si risolverà solamente grazie al riscontro del pubblico.

Gigi D’Alessio torna infatti sugli schermi con un appuntamento imperdibile, che ogni anno anticipa il periodo natalizio. Stiamo parlando di Telethon 2020, la prima puntata della maratona di beneficenza in onda sabato 12 dicembre in prima serata su Rai1: al timone, proprio il cantautore partenopeo assieme ad altri grandi nomi dello spettacolo. Per questa edizione, si è infatti optato per una conduzione corale che vede, oltre a Gigi, la partecipazione di Serena Rossi, Paolo Belli, Cristiana Capotondi, Antonella Clerici, Rocio Munoz Morales e Paola Cortellesi.

Per Gigi D’Alessio questa nuova sfida arriva in un momento molto particolare: è lui uno dei protagonisti della stagione televisiva, visto che sta partecipando anche come coach a The Voice Senior, in quella che sembra una prima edizione assolutamente brillante. E, come abbiamo anticipato, stavolta dovrà vedersela direttamente con la sua ex Anna Tatangelo, anch’essa in onda sabato 12 dicembre in prima serata. Su Canale 5 verrà infatti trasmessa la finale di All Together Now, un ultimo appuntamento molto atteso dai telespettatori.

Questa terza edizione dello show musicale, oltre a veder riconfermata la conduzione della bravissima Michelle Hunziker, ha portato molte novità. La prima e più importante è la presenza di quattro giurati speciali, con il ruolo di confermare o modificare (in meglio o in peggio) la valutazione data dal Muro. Un ruolo molto delicato, che quest’anno è stato affidato ad Anna Tatangelo, Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax. La stagione è stata ricca di sorprese e di esibizioni fantastiche, quindi non ci resta che attendere la sua conclusione per scoprire il vincitore.

A contendersi il montepremi di 50mila euro di All Together Now sono alcuni dei concorrenti più talentuosi che si siano mai esibiti sul palco della trasmissione: Antonio Marino, Domenico Iervolino, Dalila Cavalera, Silvia Rita Iannone, Eki, Alessio Selvaggio e Savio Vurchio. Una finale mozzafiato, che per la Tatangelo rappresenta qualcosa di più: chi sarà, tra lei e Gigi D’Alessio, a conquistare il pubblico? Ai telespettatori l’ardua sentenza.