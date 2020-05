Gianluca Vacchi papà: su Instagram svela la gravidanza di Sharon Fonseca

editato in: da

Gianluca Vacchi sarà papà. Il milionario e star di Instagram ha svelato che la sua compagna, Sharon Fonseca, è incinta. L’annuncio è arrivato sui social, dove ha milioni di follower e dove ha pubblicato un video in cui, insieme alla modella, racconta che diventerà padre a 52 anni.

“Oggi è la festa della mamma e ovviamente i miei primi pensieri vanno a mia mamma – ha spiegato Vacchi -. Voglio dire anche che la mamma perfetta per mio figlio è Sharon. E sono molto felice di annunciare e condividere con voi la notizia: io e Sharon aspettiamo un bambino e lei sarà la mamma che ho sempre sognato”.

Protagonista di balletti molto apprezzati e noto per il suo stile di vita lussuoso e stravagante, Gianluca Vacchi è diventato negli ultimi anni un vero e proprio fenomeno di Instagram. Appartiene alla famiglia che possiede la Ima, un’industria di packaging, e questo gli consente di vivere di rendita. Il milionario 52enne è legato da qualche tempo a Sharon Fonseca, modella venezuelana che ha ben 28 anni in meno di lui.

La giovane indossatrice, originaria del Venezuela, è emigrata da tempo a Miami, dove sarebbe avvenuto il primo incontro con Vacchi. Sharon lavora nel mondo della moda, ma è anche una giornalista. blogger, scrive racconti e ha oltre un milione di follower su Instagram. Al lavoro di influencer ha unito anche quello di imprenditrice, fondando un negozio di gioielli, Omkara, in Florida.

Gianluca Vacchi può contare un lungo curriculum sentimentale, con tantissime donne famose e bellissime che sono rimaste affascinate da lui. Fra le ex più conosciute la stilista Giorgia Gabriele, con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore, e Ariadna Gutierrez. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato legato anche ad Aida Yespica e Jennifer Lopez.

L’amore con Sharon dura dal 2018 e il milionario non aveva mai nascosto la volontà di diventare padre. “Mi manca un figlio – aveva confessato Mr Enjoy, oggi deejay -, tra un dj-set e l’altro vorrei sperimentare anche un po’ di energia riproduttiva. Ma prima dei 60 anni […] Ho scelto un mestiere in cui i miei giudici hanno tra i 20 e i 30 anni: accetto di essere giudicato da una folla di ragazzi. Dopo che per tre anni mi sono preso del de*****te da mezza Italia”.