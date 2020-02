Magalli rompe il silenzio sulla Volpe: “Spero che un giorno faremo pace”

editato in: da

Giancarlo Magalli rompe il silenzio su Adriana Volpe e svela per la prima volta la volontà di fare pace con la conduttrice. Come è noto i due hanno condotto insieme I Fatti Vostri, ma dopo diverse liti nel backstage e un battibecco in diretta, le loro strade si sono divise, non senza conseguenze. La discussione infatti si è spostata sui social e i toni si sono decisamente alzati, con parole forti e il ricorso agli avvocati.

Da oltre un mese la Volpe si trova nella casa del GF Vip, dove ha parlato spesso del rapporto burrascoso con Magalli. Interrogata da Signorini, la conduttrice si è detta pronta a un confronto con il collega, affermando di voler chiarire la situazione. Giancarlo, che sino a oggi era sempre rimasto in silenzio, limitandosi a punzecchiare ogni tanto la presentatrice, per la prima volta ha aperto la strada a una riconciliazione.

Ospite de La Settimana Ventura, programma condotto da Super Simo, Magalli ha commentato la lite con la Volpe: “Abbiamo lavorato insieme 8 anni che sono stati un po’ faticosi – ha detto -. Quando non vai d’accordo con qualcuno si fa fatica, ma anche per motivi non gravi, c’è gente che ammazza il marito perché russa… Noi alla fine abbiamo preso strade diverse e va bene così”.

Magalli ha raccontato di aver cercato un punto di incontro con Adriana dopo le continue liti, ma all’epoca la presentatrice era troppo arrabbiata. “Le ho anche mandato messaggi di pace – ha confessato -, però lei ha le sue posizioni e, per carità, la giustifico e capisco tutto. Spero che un giorno faremo pace, ma l’unica cosa era riuscire a separarsi perché insieme non stavamo bene. Ci siamo riusciti e questo ha dato maggiore serenità a entrambi”.

Nonostante ciò Giancarlo non si è tirato indietro e si è assunto le sue responsabilità. Quando Simona Ventura gli ha chiesto chi dei due fosse stato più intollerante ha ammesso: “Io ero un po’ più intollerante, c’erano cose che mi davano abbastanza fastidio”.