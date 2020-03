Andrea Montovoli si confessa su Serena Enardu e Antonella Elia

editato in: da

Andrea Montovoli si racconta dopo l’addio al GF Vip, parlando anche di Antonella Elia e Serena Enardu. L’attore ha scelto di lasciare il reality di Alfonso Signorini dopo aver confessato alcuni dettagli del suo passato difficile. Un periodo buio iniziato con la morte del padre quando aveva solamente 12 anni.

“Successe tutto in una notte – ha svelato a Verissimo -, mentre dormiva, abbiamo provato a svegliarlo, ma era praticamente entrato in coma nel sonno. Un aneurisma cerebrale, forse oggi si sarebbe salvato, ma al tempo è rimasto per un mese in coma e poi ci ha lasciato”. Un evento tragico che lo aveva condotto un tunnel fatto di scelte sbagliate.

“A quell’età è un attimo che entri in quegli imbuti in cui, per fare soldi facili, ti ritrovi in una situazione più brutta di te – ha spiegato -. Una storia di droga, una cazzata che ho intenzione di raccontare, perché ad oggi noi persone dello spettacolo possiamo il buono e il cattivo esempio. Se in questa storia posso essere da esempio, ho intenzione di provarci”.

Poi la detenzione, durata sei mesi, e la scoperta del teatro. La recitazione, come ha confessato Montovoli, è stata una via di salvezza per lui. Nella casa però il ricordo del carcere è tornato prepotentemente. Nel corso del format Obbligo o Verità del Grande Fratello Vip, Andrea ha svelato i motivi che l’hanno spinto a lasciare il bunker di Cinecittà. “Non avevo più energie per poter aver ancora un percorso all’interno della casa – ha chiarito -. Ho avuto modo di ricordare quei momenti di 17 anni fa in cui ero in carcere”.

Montovoli nella casa del GF Vip si è scontrato più volte con Serena Enardu. La fidanzata di Pago ha criticato la scelta di Andrea di nominarla solo perché non aveva voluto preparare la pizza con lui. “Ti avevo invitato a fare la pizza come avevo invitato tutti – ha detto –. E vai tranquilla che massaggio il pane, non voglio massaggiare te. Anzi buone nozze, ragazzi, e con questo chiudo!”.

L’attore ha infine parlato di Antonella Elia: “Lo hanno visto tanti che era insopportabile – ha chiarito -. Almeno non ero l’unico”.