Adriana Volpe bacia Pago durante un gioco, il marito furioso su Instagram

Adriana Volpe bacia Pago durante un gioco al Grande Fratello Vip e il marito si infuria su Instagram. Dopo una puntata ricca di colpi di scena, con l’ingresso in casa di Serena Enardu, la lite fra Licia Nunez e Imma Battaglia per Eva Grimaldi, l’arrivo di nuovi concorrenti, i protagonisti dello show si sono rilassati giocando a Obbligo o Verità.

A rendere la situazione particolare ci ha pensato subito Antonella Elia che ha obbligato Adriana Volpe a baciare sulla bocca Pago. Un bacio a stampo innocente di cui non ha parlato più nessuno all’interno del bunker di Cinecittà, ma che ha fatto infuriare Roberto Parli, marito della conduttrice. L’imprenditore ha postato uno scatto su Instagram che immortala il bacio e se l’è presa con Antonella Elia.

“Grande Bordello! – ha scritto Parli -. Ho visto tutto in diretta, più che il gioco “obbligo e verità“ mi sembrava “il gioco dell’oca con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo! Sicuramente la parola “rispetto” viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare, ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie!! Ps: giocare a trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti?”.

Parli e la Volpe sono sposati dal 2008 e hanno una figlia, Gisele, arrivata nel 2011. Il marito dell’ex presentatrice de I Fatti Vostri si occupa di immobili di lusso e lavora fra Dubai, gli Stati Uniti e l’Europa.

A rispondere allo sfogo di Parli ci ha pensato Pietro delle Piane, compagno di Antonella Elia, che sempre su Instagram ha accusato l’imprenditore di “moralismo”. “Che gente è quella che parla a vanvera sparando a zero sulle persone? – ha scritto -. È un reality, non una lezione di filosofia. Fatti un corso accelerato sul GF e ogni tanto pure una risata! Oca è chi non sa calarsi nel gioco, e non è neanche abbastanza intelligente da capire che se non si vuol fare un cosa si può sempre dire di no”.