GF Vip, Zequila fa la proposta di nozze alla fidanzata in diretta tv

Al Grande Fratello Vip va in scena la romantica proposta di nozze di Antonio Zequila per la fidanzata Marina. Nel corso dell’ultima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini, il conduttore si è inginocchiato per fare la sua proposta alla donna che ama. Nei giorni precedenti alla diretta Zequila era apparso piuttosto pensieroso. L’attore si era commosso, ricordando l’anniversario della scomparsa del padre, e aveva riflettuto sulla sua vita.

Al centro dei suoi pensieri anche Marina, l’ex compagna da cui si è separato poco prima di entrare nella casa del GF Vip, ma che non ha mai dimenticato. Antonio ha spesso parlato della donna durante la sua esperienza nel reality, svelando di provare per lei ancora dei forti sentimenti. “Era adorabile, una lavoratrice, era entrata a far parte della mia famiglia, io non ho mai smesso di stimarla e amarla – aveva detto, parlando con Antonella Elia -. Lei voleva un uomo che le potesse dare una vita più stabile, io invece vivo giorno dopo giorno. Lei però aveva ragione, la verità è che quando c’è l’amore puoi fare tutto, la cosa più bella è dare se stessi alle persone, io sarei pronto a innamorarmi di nuovo”.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Zequila ha sorpreso anche Signorini, dando vita a una proposta di nozze a distanza. L’attore ha ricevuto una romantica lettera dell’ex compagna che l’ha emozionato. “Ciao Antonio, ci ho pensato tanto prima di scriverti, ma vedendoti agitato e nervoso mi sono decisa – ha svelato la donna -. Essere nervoso ti fa male, ti vengono le rughe e ti cadono i capelli. Tu mi hai voluto bene veramente, mi hai trattato come una regina. Mi facevi tanti regali. A causa della distanza ci sono stati problemi tra noi. Mi dicevi sempre ‘L’amore vince su tutto’. Ti vedo molto triste e mi dispiace. Ricordati che hai un figlio peloso che ti saluta tanto, Leon. Non ti seguiamo sempre e insieme facciamo il tifo per te”.

“Non abbiamo smesso di amarci – ha svelato Zequila -, è la donna più importante della mia vita. Lei è una dentista, si ammazza di lavoro dalla mattina alla sera. Io sono un attore, ma ho mangiato la polvere del palcoscenico, non ho messo solo in risalto la mia bellezza, il mio gentile aspetto”. Poi si è inginocchiato per fare la sua grande proposta: “Io sposerei Marina. Anzi lo dico. Marina ti sposo”.