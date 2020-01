GF Vip, Zequila critica Paola Di Benedetto e Federico Rossi si infuria

editato in: da

Antonio Zequila critica Paola Di Benedetto al GF Vip e il fidanzato Federico Rossi si infuria su Twitter. Il cantante, membro del duo Benji e Fede, si è sfogato sui social dopo aver ascoltato i commenti del conduttore sulla modella. L’episodio a cui fa riferimento l’artista è uno spettacolo di burlesque organizzato nella casa di Cinecittà.

La produzione ha fornito alle concorrenti del reality tutto l’occorrente per dare vita a uno show nello stile del Moulin Rouge. A vincere la competizione è stata Fernanda Lessa che è risultata la più votata dagli altri concorrenti. Paola Di Benedetto ha invece ottenuto un voto basso da parte di Antonio Zequila perché, a suo dire, non si è spogliata.

“A Paola do zero perché non si è spogliata”, ha detto l’attore. Parole che hanno fatto infuriare Federico Rossi che su Twitter si è scagliato contro di lui. “Zequila incommentabile – ha scritto il cantante -. Lo devo dire. Con quale mentalità microcefalica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a ‘togliersi la minigonna’ per prendere un ’punteggio sopra lo zero’? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci”.

Poco dopo Federico ha attaccato di nuovo Zequila: “‘Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli’ – ha commentato -. Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo er mutanda”.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto sono legati da qualche anno. Un amore arrivato dopo la fine della relazione dell’ex Madre Natura con Francesco Monte, conosciuto all’Isola dei Famosi. La coppia qualche mese fa si era separata per poi tornare insieme più unita che mai. Giorni fa la modella si era lasciata andare alle lacrime nel confessionale del GF Vip, svelando di sentire la mancanza del fidanzato.

“Sento che tra di noi c’è un sentimento che forse si prova una volta sola nella vita – aveva detto -. Mi mancano tanto anche la mia famiglia… i miei amici”.