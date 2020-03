GF Vip, Zequila chiede scusa alla Volpe: pace fatta (per ora)

editato in: da

E alla fine pace fu. Dopo la bruttissima litigata durante la diretta della puntata del GF Vip di lunedì 2 marzo, Antonio Zequila ha chiesto pubblicamente scusa ad Adriana Volpe. Lo ha fatto davanti a tutti gli altri coinquilini, mentre la conduttrice gli strappava la promessa di “fare la doverosa rettifica in confessione”.

Il gesto di Zequila ha colto tutti di sorpresa, durante la preparazione della cena. Come riporta l’account Instagram del GF Vip, Antonio si è avvicinato alla sala da pranzo esclamando: “Ragazzi scusate ma posso dire una cosa importante?”. I coinquilini, visibilmente stupiti sono rimasti silenziosamente in ascolto dell’attore che con voce provata ha aggiunto: “Siccome l’altra volta ho alzato la voce con Adriana, anche se ora non ci parliamo più, volevo chiederle scusa davanti a tutti”. La showgirl, ancora turbata dalle forti affermazioni del coinquilino durante la scorsa puntata, particolarmente sorpresa, prontamente ha risposto: “Ma ti scusi solo per la voce o anche per i contenuti?”, mentre Antonio ha precisato: “Per tutto, vieni qua e baciamoci adesso”. A quel punto Adriana con gli occhi lucidi ha aggiunto:“Va bene, allora però fai una rettifica nel Confessionale”.

Un caloroso abbraccio ha sancito se non la pace, quanto meno la tregua, mentre Zequila sussurrava alle orecchie di Adriana “Amore, mi dispiace” gli altri concorrenti applaudivano alla pace ristabilita.