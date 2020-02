GF Vip, Zequila attacca Paola durante la pubblicità. Lei scoppia a piangere

editato in: da

Antonio Zequila attacca Paola Di Benedetto durante la pubblicità al GF Vip e lei scoppia a piangere. Durante la diretta della tredicesima puntata del reality è successo davvero di tutto e, mentre era in onda uno spot, due concorrenti hanno avuto un diverbio.

Zequila ha infatti attaccato la Di Benedetto dopo alcune sue frasi su Sara Soldati. Subito dopo l’ingresso dell’influencer di Instagram nella casa del GF Vip, l’attore ha mostrato un grande interesse nei suoi confronti. L’atteggiamento di Zequila non è piaciuto a Paola che l’ha reputato un po’ troppo insistente. Il commento della ragazza però ha scatenato l’ira del conduttore che, durante una pausa, l’ha attaccata.

“Sei Madre natura solo per il tuo corpo, per il resto non hai fatto niente”, ha detto, criticando pesantemente la fidanzata di Federico Rossi, membro dell’ormai ex duo Benji e Fede. Paola ha replicato turbata: “Sei un cafone!” e anche Signorini, dopo essersi accorto della lite, è intervenuto.

“Ma che ti credi che sei l’unica ragazza bella del Pianeta? – ha tuonato Zequila -. La prima sera che Sara è arrivata in casa siamo stati due e mezza a parlare di noi due, e io non ci ho mai provato. Paola di me ne fa carne da macello, come fossi l’ultimo cesso degli uomini, invece fortunatamente ho potuto trascorrere e trascorro ancora del tempo con ragazze molto giovani, intelligenti e molto colte. Ragazze che ho visto e vedo da uomo perbene”.

La discussione, nonostante l’intervento del conduttore, non si è risolta, e poco Paola è scoppiata a piangere per le offese ricevute da Zequila. La reclusione dura ormai da oltre un mese e la tensione nella casa è piuttosto alta. Antonella Elia si è scontrata più volte con Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese, mentre Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo l’incontro con Eleonora Giorgi, sono già in crisi.