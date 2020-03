GF Vip, Valeria Marini minaccia di lasciare la casa per colpa di Antonella Elia

editato in: da

Valeria Marini minaccia di lasciare la casa del GF Vip. La showgirl sarda non ne può più delle continue liti con Antonella Elia e si è sfogata con gli altri inquilini del bunker di Cinecittà affermando che se la situazione non cambierà abbandonerà il reality.

“Non ce la faccio, questa aggressione mi umilia molto – ha confessato la Marini, parlando con Fernanda Lessa -. A me non sta bene, c’è un limite a tutto! Mi mettete in nomination e me ne vado: punto! O esce la verità, cioè che questa perseguita tutti, in primis me, oppure io me ne vado! Io me ne vado!”. Valeria ha affermato di voler parlare con Signorini. Se il confronto non ci sarà la Marini è pronta a lasciare il GF Vip. “Sai che amo Alfonso – ha detto -, amo il suo programma e i suoi autori, però gli do un aut aut”.

Fernanda Lessa ha raccolto lo sfogo della showgirl sarda, cercando di farle cambiare idea. La modella e Antonella Elia in passato hanno avuto numerosi scontri e, anche se hanno raggiunto la pace, sembra che fra le due la situazione sia ancora molto tesa. “Io ci sono passata, prima che entrassi tu – ha detto -, fanno sempre in modo che lei si salvi”.

Nell’ultima puntata del GF Vip, Fernanda Lessa e Valeria Marini erano state riprese prima da Alfonso Signorini poi da Wanda Nara, accusate di emarginare la Elia e di usare contro di lei comportamenti strani, baciando il rosario al suo passaggio o spargendo il sale.

Di certo la rivalità fra la Marini e la Elia è sempre più forte, iniziata da quando la showgirl sarda ha varcato la porta rossa. A dividerle, secondo alcuni gossip lanciati da Barbara D’Urso, ci sarebbe l’amore passato per Marco Senise. Una rivalità che le ha portate a scontrarsi più volte. Le liti ormai sono all’ordine del giorno e gli altri inquilini del GF Vip faticano a contenere Valeria e Antonella.