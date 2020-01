GF Vip, Valeria Marini contro Elia e Zequila. E l’Alberti decide di restare in gioco

editato in: da

Tanti colpi di scena per la nuova puntata del Grande Fratello Vip: anche questa volta polemiche, discussioni, lacrime ed emozioni, con tante sorprese per gli inquilini.

Dopo il malore di Barbara Alberti è stato sospeso il televoto che la vedeva in sfida con Patrick e Fernanda, quindi nessuna eliminazione per questa settimana. E non sono stati giorni facili nemmeno per Lucia Nunez, che nella scorsa puntata ha scoperto di essere stata lasciata dalla sua fidanzata, senza avere una spiegazione.

Ma il primo grande colpo di scena lo regala Valeria Marini, che stupisce tutti rientrando nella casa, dopo la discussione con Rita Rusic e le parole della Elia e di Zequila. E fa il suo ingresso da nuova inquilina senza peli sulla lingua. Il confronto immediato è con Antonella:

Tu parli male di tutte le donne, e anche se a me scivola tutto addosso, la tua aggressività nei confronti delle donne è fastidiosa, diseducativa e un brutto esempio per tutti quanti. L’invidia condita con la stupidità diventa una tragedia.

E la Elia ovviamente replica, con l’acredine che sta contraddistinguendo il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip:

Per suscitare invidia le persone dovrebbero possedere qualità straordinarie e io penso che tu non abbia nessun tipo di qualità, né umane né artistiche. Le tue uniche particolarità sono agghindarti, gonfiarti, tirarti, indossando lustrini e calze a rete.

La Marini saluta gli altri concorrenti, sottolineando che è molto importante essere d’esempio per il pubblico lanciando messaggi positivi. Rita Rusic però non vuole commentare il suo ingresso, nella speranza che non continuino le polemiche. Anche Barbara Alberti rientra nella casa, per la gioia di tutti, dopo la crisi della scorsa settimana.

Poi Signorini dà spazio al confronto tra Valeria e Antonio Zequila, che sostiene di aver avuto una storia con lei, mentre la showgirl nega in maniera assoluta. Alla fine pace fatta, ma lasciano un velo di mistero sul loro passato.

Le emozioni continuano per i concorrenti: per Fernanda Lessa, che si è lasciata alle spalle l’alcolismo grazie all’amore dei suoi familiari, una grande sorpresa: un momento di tenerezza tra lei e il marito, che la riabbraccia dopo tanto tempo e che emoziona tutti, Elia compresa.

Nel frattempo, non finiscono le sorprese al Grande Fratello Vip: tocca all’ex Miss Italia Carlotta commuoversi. Il conduttore le mostra un video ricordo del suo papà, venuto a mancare quando lei aveva solo 15 anni, e le consegna un pensiero da parte della madre, un tutù di quando era bambina.

Non manca un regalo per le donne della casa (e non solo): dopo le lamentele delle quote rosa, Signorini annuncia agli inquilini tre new entry, Matteo, Gianluca e Iacopo.

Dopo l’ingresso dei super boys nella Casa, è il momento di Licia Nunez: incontra la compagna, che ha deciso di lasciarla con un post su Instagram. Un incontro inaspettato e doloroso quello tra l’attrice e Barbara, che l’accusa di avere rivangato il passato eclissando il presente e l’amore che c’è tra loro. Dopo lo sfogo, Licia e la compagna si salutano con dei baci e dicendosi “Ti amo”, dando così un’altra occasione al loro rapporto.

Mai come in questa puntata è decisamente l’amore che trionfa.