GF Vip, tutti contro Giulia? Pierpaolo: “Mi sono innamorato di lei”

La puntata del lunedì del GF Vip è partita subito con un faccia a faccia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi messi uno davanti all’altro da Signorini. Dentro la Casa i due hanno iniziato una relazione ormai da alcune settimane e dopo un primo periodo di avvicinamento e serenità, si sono trovati negli ultimi giorni a discutere per alcune incomprensioni di vario genere.

Giulia e Pierpaolo sembrano legati da un sentimento profondo ma ultimamente discutono quotidianamente e sembrano non capirsi più. Ogni pretesto è buono per litigare tanto che Alfonso Signorini in puntata ha parlato di “una lagna continua”. Pierpaolo ha accusato Giulia di essere un po’ donna un po’ bambina e Giulia si è scusata per queste sue fragilità.

In queste settimane ho perso la forza, il sorriso e la lucidità. Ma non penso che tu non mi sia stato accanto. Ti chiedo scusa se sono stata un po’ bambina.

Pierpaolo, nonostante le piccole incomprensioni, ha confermato di essersi innamorato di Giulia. La Salemi è stata definita da Antonella Elia “una donna che sta crescendo, che ha bisogno al suo fianco di un maschio alfa”. La Elia dallo studio ha anche invitato Pierpaolo a esporsi e schierarsi a prescindere dall’amicizia con Tommaso Zorzi: quest’ultimo ormai è ai ferri corti – più volte dichiarati – con Giulia. Tommaso infatti non ha peli sulla lingua e ha espresso i suoi contrasti con la Salemi, accusata anche da Stefania Orlando di non sapere accettare le nomination, di non rendersi utile in Casa e di nascondersi dietro la sua “relazione con un finalista”.

D’altro canto Giulia da tre settimane a questa parte si è sentita esclusa dal gruppo, gruppo che si è difeso rispondendo: “sei tu che ti sei isolata per viverti la tua storia con Pierpaolo, state sempre a discutere”. Persino Alfonso ha consigliato a Giulia di “non fare la vittima” e gli altri concorrenti della casa hanno definito più volte Pierpaolo e Giulia “pesanti”. Una cosa è certa: i concorrenti, dopo diversi mesi di reclusione forzata nella Casa e con la finale dietro l’angolo, sono visibilmente stanchi e provati, ed è un attimo trasformare un malumore o un incomprensione in una miccia pronta ad esplodere.