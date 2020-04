GF Vip, tutti contro Zequila. E Signorini lancia una frecciatina

editato in: da

Siamo davvero giunti alla resa dei conti: quello del Grande Fratello Vip 4 è un appuntamento speciale, perché siamo pronti a scoprire chi saranno i finalisti di questa strepitosa edizione del reality show, che ci ha già regalato grandissime emozioni. I colpi di scena non sono mancati, naturalmente.

Alfonso Signorini si è trovato ad affrontare una semifinale ricca di scintille e di provocazioni, di scaramucce e di vere e proprie liti. Siamo già abituati a puntate scoppiettanti, e non poteva essere altrimenti viste le personalità travolgenti che hanno deciso di mettersi in gioco. Antonella Elia, ad esempio, non ha mai avuto peli sulla lingua e si è scontrata con molti altri protagonisti, come Fernanda Lessa e Valeria Marini. Un altro concorrente che ha avuto pesanti litigi all’interno della casa più spiata d’Italia è stato Antonio Zequila.

L’attore ha affrontato un duro scontro con Adriana Volpe, che si è protratto per diverse puntate. Tra di loro i rapporti non si sono mai completamente riappianati, sebbene siano riusciti alla fine a trovare un punto d’incontro. Da qualche giorno, però, Zequila si è trovato di fronte ad un muro di ostilità da parte di Patrick Ray Pugliese e di Sossio Aruta, che lo hanno accusato di essere arrogante, egoista e di fare di tutto per arrivare in finale. Anche Paola Di Benedetto si è scagliata contro Antonio, per il suo atteggiamento da bad boy.

Signorini non ha perso tempo, a questo proposito, e ha lanciato una frecciatina alla bellissima modella, portando il discorso sul suo fidanzato Federico Rossi. Qualche giorno fa, Paola aveva praticamente confessato di essere stata tradita, e quando Alfonso ha citato Federico chiamandolo bad boy in molti hanno pensato che si riferisse a questo episodio. La Di Benedetto, però, non è caduta nel tranello e non si è lasciata andare ad alcun commento.

Ma torniamo a Zequila, che nel corso della settimana sembrava aver almeno fatto pace con Sossio. Questa sera è però scoppiata di nuovo una durissima lite, che aveva ancora una volta a che fare con l’atteggiamento giudicato arrogante di Antonio. Lo scontro è proseguito poi con Patrick, che ha appellato l’attore con un epiteto poco carino. Da sua parte, Zequila ha fatto dell’ironia sulla forma fisica di Patrick, un comportamento che non è stato apprezzato molto dal pubblico né dagli altri concorrenti. Insomma, i toni non sembrano proprio potersi smorzare, non in un momento così delicato.

Stiamo infatti per scoprire chi uscirà e chi invece proseguirà il suo percorso verso la vittoria. Mentre Sossio e Aristide Malnati sono già in finale, il primo a lasciare la casa oggi è stato proprio Antonio Zequila. E ci sono ancora molte sorprese che ci attendono.