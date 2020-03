GF Vip, tra la Elia e la Marini spunta l’ex della discordia: Marco Senise

editato in: da

E alla fine, all’origine di tutti i mali, potrebbe esserci un terzo incomodo. Ovvero: un uomo conteso dalle due showgirl, all’inizio della loro carriera.

Stiamo parlando dell’antipatia manifesta, che si stra trasformando in insofferenza sempre più ingestibile, dentro le mura della Casa del GF Vip, tra Antonella Elia e Valeria Marini. Che tra le due non ci fosse feeling fin dall’entrata in casa della ex primadonna del Bagaglino, lo si era capito. Sembrava fosse una incompatibilità caratteriale, due donne agli antipodi per fisicità e comportamento. E invece potrebbe esserci dell’altro.

Stando all’indiscrezione rivelata durante l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso, potrebbe essere un ex fidanzato di Antonella Elia, il conduttore Marco Senise, poi sedotto da Valeria Marini, l’origine di tutti i mali.

Marco è stato invitato in puntata da Barbara, e ha raccontato la sua versione dei fatti, Ovvero: è stato davvero fidanzato con la Elia, per alcuni mesi ai tempi in cui lei faceva Pressing e il Karaoke con Fiorellino, ed ha avuto a seguire un breve flirt con Valeria (in realtà smentito in studio da Antonio Ciacci, grande amico della Marini). Ed effettivamente, ha ammesso Marco, Valeria non si comportava proprio correttamente mentre lui era fidanzato con la Elia. Tanto da arrivare addirittura a lanciargli baci e sguardi ammiccanti mentre lui era a cena con Antonella.

Che sia davvero lui la causa dell’odio tra le due showgirl, lo scopriremo col tempo. Per ora, a pagare le spese delle loro litigate sono tutti gli altri uomini (e donne) recluse con loro nella Casa. Cui va tutta la nostra comprensione.