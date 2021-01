Il GF Vip torna anche il venerdì: l’annuncio di Signorini

editato in: da

Il GF Vip torna anche il venerdì. Ad annunciarlo Alfonso Signorini che ha dato la notizia ai concorrenti del reality nel corso dell’ultima puntata. La notizia era nell’aria dopo che Samantha De Grenet aveva svelato alcuni cambiamenti riguardo la finale e dopo che i fan avevano gridato fuori dalla Casa. “La fine del programma si avvicina – ha detto Signorini -. Non solo siamo a un punto di svolta, ma abbiamo superato ampiamente la svolta. Vi dirò di più, dalla prossima settimana torneremo di nuovo all’appuntamento del venerdì. Il doppio appuntamento settimanale continuerà fino alla fine – ha aggiunto riferendosi al ritorno del GF Vip il venerdì -. Vi ho detto che non finirò mai di ringraziarvi. Se il programma si è prolungato è per merito vostro”.

Il conduttore ha cercato di rassicurare i concorrenti, molto provati dai mesi trascorsi nel loft di Cinecittà. “Le luci della casa resteranno accese ancora per un po’ – ha spiegato -. La finale non sarà l’8 di febbraio come stabilito, ma non molto tempo dopo. Vi voglio dire che la fine del programma sarà entro la fine di febbraio, non sto parlando del 28 o del 27. Vi aspettano ancora tre settimane piene di programma. Stiamo parlando di tre settimane non di tre mesi. Se non vi dico ancora la data è perché è un work in progress. Siamo consapevoli che non bisogna abusare della vostra stanchezza, per questo io per primo ho stabilito di non andare oltre la fine del mese di febbraio perché non sarebbe stato giusto”.

Tommaso Zorzi, che aveva intuito questo cambiamento, è rimasto sconvolto. Così tanto che dallo studio è intervenuto Francesco Oppini, amico e figlio di Alba Parietti, per rassicurarlo. “Cos’è quella faccia? Tommaso ti capisco perché ci sono passato anch’io – ha detto l’imprenditore -. Tu hai fatto un percorso splendido, da solo dall’inizio alla fine. Ero tuo amico dentro e lo sarò fuori. Non mollare adesso perché io sono qua, sono qua che ti aspetto. Hai fatto 30, devi fare 31. Il tuo percorso era già bello da dentro, da fuori è ancora meglio”. Adua Del Vesco è scoppiata a piangere, mentre Maria Teresa Ruta ha cercato di spiegare lo sgomento dei concorrenti: “Ci manca il calore, perché anche le persone che vengono non possiamo abbracciarle. Ci mancano gli affetti”.

Il GF Vip dunque si scontrerà non solo con la fiction Mina Settembre di Serena Rossi, ma anche con Il Cantante Mascherato, programma di Milly Carlucci che inizierà il prossimo 29 gennaio.