GF Vip, Zorzi triste per Aurora Ramazzotti si rifiuta di cantare una canzone di Eros

editato in: da

Nella Casa del GF Vip, Tommaso Zorzi continua a pensare alla sua amica Aurora Ramazzotti. L’influencer vorrebbe fare pace con l’amica e la nostalgia aumenta quando sente la canzone Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Il concorrente si è rifiutato di cantare la hit, affermando che lo farà solo quando avrà chiarito con la sua migliore amica. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros è sempre stata una presenza molto importante nella sua vita, per questo Zorzi ne soffre la mancanza.

Il litigio, come ha raccontato lui stesso ai compagni di avventura, sarebbe avvenuto mesi fa e Tommaso non sarebbe riuscito a chiarirsi con Aurora prima di entrare nella Casa del GF Vip. Tutto è iniziato quando la produzione del reality ha chiesto ai vip di cimentarsi nel karaoke. Gli inquilini del loft di Cinecittà hanno cantato i più grandi successi della musica italiana con Tommaso Zorzi in testa. Quando però è partita Più bella cosa, l’influencer si è tirato indietro. “Non posso cantare Ramazzotti fino a quando non faccio pace con Aurora“, ha detto.

La lontananza da Aurora sembra pesare molto a Tommaso che nelle scorse settimane aveva parlato spesso di lei. “Perché ho un carattere di me**a” aveva detto l’ex star di Riccanza spiegando il motivo per cui aveva discusso con la figlia di Michelle Hunziker. A Myriam Catania aveva confessato di essersi sentito abbandonato da Aurora nei mesi del lockdown che lei aveva trascorso in casa della madre con Tomaso Trussardi, le sorelle Sole e Celeste, il fidanzato Goffredo Cerza e l’amica Sara Daniele.

“Non sono mai quello che ti viene ad elemosinare del tempo – aveva confessato -. È vero che ti posso chiamare, ma è anche vero che il telefono funziona in entrambi i modi. Quindi quando sento che vengo un po’ messo da parte…succede questo. Ma giustamente lei ama molto il ragazzo con cui sta. Poi lei è sempre stata fidanzata, non con la stessa persona, ma ha sempre avuto qualcuno. Ho anche un rapporto con Michelle che è pazzesco”. E sono in tanti a sperare che, dopo questa ennesima confessione, Aurora possa entrare nella Casa per chiarire con il suo migliore amico.